لقاح كورنا
صورة تعبيرية

إعطاء 966.7 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم

2021-04-23 / 12:45 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة عن إعطاء 7ر966 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم حتى الآن.

ويقدر معدل التطعيم الأحدث في العالم بنحو 9ر16 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 8ر144 مليون حالة، وعدد الوفيات 07ر3 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وبولندا وكولومبيا والمكسيك وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماكرون: لن نسمح لأحد بتهديد تشاد “لا اليوم ولا غدا”

ماكرون: لن نسمح لأحد بتهديد تشاد “لا اليوم ولا…

2021-04-23 / 1:47 مساءً
Photo of عاجل: السعودية تمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها

عاجل: السعودية تمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها…

2021-04-23 / 12:25 مساءً
Photo of تقرير: إنتاجية الأجراء الجزائريين من بين الأكثر ضعفا بإفريقيا

تقرير: إنتاجية الأجراء الجزائريين من بين الأكثر ضعفا بإفريقيا

2021-04-23 / 12:17 مساءً
Photo of بحضور 11 رئيسا.. تشييع جثمان الرئيس التشادي إدريس ديبي

بحضور 11 رئيسا.. تشييع جثمان الرئيس التشادي إدريس ديبي

2021-04-23 / 11:31 صباحًا
Photo of بريطانيا: حصيلة المصابين بجلطات بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا بلغت 168 شخصا

بريطانيا: حصيلة المصابين بجلطات بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا بلغت…

2021-04-23 / 9:59 صباحًا
Photo of حريق يلتهم مبنى السفارة الفرنسية بجمهورية إفريقيا الوسطى

حريق يلتهم مبنى السفارة الفرنسية بجمهورية إفريقيا الوسطى

2021-04-23 / 8:30 صباحًا
Photo of إسبانيا: مشروع قانون لتناوب الأزواج على رعاية الحيوانات بعد الطلاق

إسبانيا: مشروع قانون لتناوب الأزواج على رعاية الحيوانات بعد…

2021-04-23 / 7:30 صباحًا
Photo of بريطانيا تدرج القادمين من الهند على القائمة الحمراء

بريطانيا تدرج القادمين من الهند على القائمة الحمراء

2021-04-22 / 10:36 مساءً
Photo of إيطاليا: إيقاف مهاجر مغربي أضرم النار عمدا في حاوية قمامة

إيطاليا: إيقاف مهاجر مغربي أضرم النار عمدا في حاوية…

2021-04-22 / 10:33 مساءً
Photo of احتفاء باستئناف العلاقات مع المغرب ..اسرائيل تغرس 17 ألف شجرة بكولومبيا

احتفاء باستئناف العلاقات مع المغرب ..اسرائيل تغرس 17 ألف…

2021-04-22 / 9:54 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق