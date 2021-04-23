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انزكان.. حريق مهول يندلع بسوق للمتلاشيات والتجار يحصون خسائرهم

2021-04-23 / 11:07 صباحًا
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هبة بريس - انزكان

استيقظ تجار سوق المتلاشيات باقليم انزكان، صباح يومه الجمعة، على وقع حريق مهول اندلع بمحلاتهم التجاربة.

وحسب مصدر من عين المكان، فقد شب الحريق بشكل مفاجئ في بعض المتلاشيات، قبل أن يندلع بالسوق بسرعة كبيرة لوجود مواد قابلة للاشتعال، ما تسبب في تسجيل خسائر مادية مهمة للتجار.

وأضاف ذات المصدر، أن عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية والأمن حلوا على عجل بعين المكان، للسيطرة على الحريق وإخماده، كما تم فتح تحقيق للكشف عن أسبابه

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