ديبلوماسي إسباني يؤكد تواجد زعيم عصابة “البوليساريو” على الأراضي الاسبانية

هبة بريس

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الإسبانية، أن زعيم “المرتزقة” وعصابة “قطاع الطرق” إبراهيم غالي، يتواجد بالاراضي الاسبانية من أجل العلاج.

وذكر المسؤول الدبلوماسي، نقلا عن وسائل اعلام اسبانية، أن غالي نقل إلى إسبانيا “لأسباب إنسانية بحتة”.

وأضاف أنه لن يتم تقديم مزيد من التفاصيل “بسبب الطبيعة الإنسانية لهذه الخطوة”، لافتا الى أن الزعيم الانفصالي دخل بهويته الحقيقية.

وفي هذا الصدد، عاب نشطاء مغاربة على السلطات الاسبانية استقبالها ل”مجرم” صاحب سجل حافل بممارسات لاانسانية من تعذيب واغتصاب والاعتداء على المحتجرين بمخيمات تندوف.

وطالب النشطاء السلطات الإسبانية، بإعمال القانون واعتقال ابراهيم غالي الذي صدر في حقه مذكرات اعتقال بجرائم متعددة.

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