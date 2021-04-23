ابراهيم غالي

ديبلوماسي إسباني يؤكد تواجد زعيم عصابة “البوليساريو” على الأراضي الاسبانية

2021-04-23 / 10:56 صباحًا
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هبة بريس

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الإسبانية، أن زعيم “المرتزقة” وعصابة “قطاع الطرق” إبراهيم غالي، يتواجد بالاراضي الاسبانية من أجل العلاج.

وذكر المسؤول الدبلوماسي، نقلا عن وسائل اعلام اسبانية، أن غالي نقل إلى إسبانيا “لأسباب إنسانية بحتة”.

وأضاف أنه لن يتم تقديم مزيد من التفاصيل “بسبب الطبيعة الإنسانية لهذه الخطوة”، لافتا الى أن الزعيم الانفصالي دخل بهويته الحقيقية.

وفي هذا الصدد، عاب نشطاء مغاربة على السلطات الاسبانية استقبالها ل”مجرم” صاحب سجل حافل بممارسات لاانسانية من تعذيب واغتصاب والاعتداء على المحتجرين بمخيمات تندوف.

وطالب النشطاء السلطات الإسبانية، بإعمال القانون واعتقال ابراهيم غالي الذي صدر في حقه مذكرات اعتقال بجرائم متعددة.

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    لماذا التضليل ونشر الأكاذيب !!!؟؟؟
    جاء في المقال ما نصه:
    “وأضاف أنه لن يتم تقديم مزيد من التفاصيل “بسبب الطبيعة الإنسانية لهذه الخطوة”، لافتا إلى أن الزعيم الانفصالي دخل بهويته الحقيقية.” انتهى الاقتباس.
    هذا تكذيب لكل وسائل الإعلام المغربية التي ذكرت أو نقلت أن رئيس الجمهورية العربية الصحراوية دخل إلى اسبانيا بهوية مزيف.
    وعندما يعود بعد شفائه سيكذبهم ثانية لإدعائهم أنه مطلوب لدى العدالة الإسبانية.

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