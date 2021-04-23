تسجيل هزة أرضية بقوة 4,4 درجة بعرض سواحل الصويرة

هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4,4 درجة على سلم ريشتر، اليوم الجمعة، بعرض سواحل الصويرة.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض سواحل الصويرة ، وقعت في حدود الساعة الثانية صباحا و 59 دقيقة و24 ثانية (توقيت غرينيتش).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 33 كلم، عند التقاء خط العرض 31.807 درجة شمالا وخط الطول 10.172 درجة غربا.

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