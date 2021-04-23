حريق بفارة فرنسا

حريق يلتهم مبنى السفارة الفرنسية بجمهورية إفريقيا الوسطى

2021-04-23 / 8:30 صباحًا
0
هبة بريس ـ وكالات

ندلع حريق مجهول الأسباب في السفارة الفرنسية في بانغي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، وخلف أضرارا كبيرة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن السفير الفرنسي جان مارك غروسغوران قوله: “لا يوجد مصابون، لكن الأضرار كبيرة”، وأضاف أن سبب الحريق لا يزال مجهولا.

وقال عناصر من طاقم السفارة طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن الحريق اندلع في غرفة تقنية، ورجحوا أن يكون ناجما عن حادث كهربائي.

وتوجه رئيس إفريقيا الوسطى فوستين آركانج تواديرا، وعدد من الوزراء إلى السفارة للتعبير عن تضامنهم.

كما اتجه عناصر من الحماية المدنية المحلية وآخرون من بعثة الأمم المتحدة، ومفرزة الدعم التشغيلي التابعة للجيش الفرنسي، والمكلفة بتأمين مطار بانغي، إلى السفارة لإخماد الحريق.

وحتى بعد الظهر، ظلت أعمدة الدخان تتصاعد من المبنى الذي انهار جزء منه، لكن تمت السيطرة على الحريق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسبانيا: مشروع قانون لتناوب الأزواج على رعاية الحيوانات بعد الطلاق

إسبانيا: مشروع قانون لتناوب الأزواج على رعاية الحيوانات بعد…

2021-04-23 / 7:30 صباحًا
Photo of بريطانيا تدرج القادمين من الهند على القائمة الحمراء

بريطانيا تدرج القادمين من الهند على القائمة الحمراء

2021-04-22 / 10:36 مساءً
Photo of إيطاليا: إيقاف مهاجر مغربي أضرم النار عمدا في حاوية قمامة

إيطاليا: إيقاف مهاجر مغربي أضرم النار عمدا في حاوية…

2021-04-22 / 10:33 مساءً
Photo of احتفاء باستئناف العلاقات مع المغرب ..اسرائيل تغرس 17 ألف شجرة بكولومبيا

احتفاء باستئناف العلاقات مع المغرب ..اسرائيل تغرس 17 ألف…

2021-04-22 / 9:54 مساءً
Photo of ألمانيا.. إجلاء الآلاف بعد الكشف عن قنبلة من الحرب العالمية

ألمانيا.. إجلاء الآلاف بعد الكشف عن قنبلة من الحرب…

2021-04-22 / 9:01 مساءً
Photo of انتقادات لرئيس حزب تونسي شبّه الرئيس قيس سعيد بالقذافي

انتقادات لرئيس حزب تونسي شبّه الرئيس قيس سعيد بالقذافي

2021-04-22 / 6:50 مساءً
Photo of فرنسا تعلن تجاوز الموجة الثالثة من كورونا

فرنسا تعلن تجاوز الموجة الثالثة من كورونا

2021-04-22 / 6:34 مساءً
Photo of الشرطة الأمريكية تقتل أبا لعشرة أطفال من أصول إفريقية

الشرطة الأمريكية تقتل أبا لعشرة أطفال من أصول إفريقية

2021-04-22 / 5:49 مساءً
Photo of العاهل الأردني يطلب الإسراع بالإفراج عن المتورطين بقضية الفتنة

العاهل الأردني يطلب الإسراع بالإفراج عن المتورطين بقضية الفتنة

2021-04-22 / 1:28 مساءً
Photo of إسبانيا.. السجن 15 سنة لشخص متهم بأكل والدته

إسبانيا.. السجن 15 سنة لشخص متهم بأكل والدته

2021-04-22 / 7:30 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق