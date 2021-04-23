حريق يلتهم مبنى السفارة الفرنسية بجمهورية إفريقيا الوسطى

هبة بريس ـ وكالات

ندلع حريق مجهول الأسباب في السفارة الفرنسية في بانغي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، وخلف أضرارا كبيرة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن السفير الفرنسي جان مارك غروسغوران قوله: “لا يوجد مصابون، لكن الأضرار كبيرة”، وأضاف أن سبب الحريق لا يزال مجهولا.

وقال عناصر من طاقم السفارة طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن الحريق اندلع في غرفة تقنية، ورجحوا أن يكون ناجما عن حادث كهربائي.

وتوجه رئيس إفريقيا الوسطى فوستين آركانج تواديرا، وعدد من الوزراء إلى السفارة للتعبير عن تضامنهم.

كما اتجه عناصر من الحماية المدنية المحلية وآخرون من بعثة الأمم المتحدة، ومفرزة الدعم التشغيلي التابعة للجيش الفرنسي، والمكلفة بتأمين مطار بانغي، إلى السفارة لإخماد الحريق.

وحتى بعد الظهر، ظلت أعمدة الدخان تتصاعد من المبنى الذي انهار جزء منه، لكن تمت السيطرة على الحريق.

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