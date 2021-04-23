تسجيل 552 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية

هبة بريس ـ الرباط

أكد قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن تدخلات اللجن المختلطة الاقليمية والمحلية للمراقبة، أفضت، خلال الثمانية أيام الأولى من رمضان، إلى تسجيل 552 مخالفة في مجال مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية.

وأوضح قطاع الشؤون العامة والحكامة، في بلاغ حول ثاني اجتماع اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الخميس، أن “عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية التي قامت بها اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية خلال الثمانية أيام الأولى من شهر رمضان أفضت إلى مراقبة 12 ألفا و 358 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، تم من خلالها رصد 552 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وقد تم اتخاد في شأنها الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجان المختلطة خلال هاته الفترة، بحجز وإتلاف ما يناهز 18 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها.

وأضاف البلاغ أن هذه الكميات تشمل ما يعادل 3,6 طنا من الدقيق ومشتقاته والمخبوزات والحلويات، و3,5 طنا من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و 3 أطنان من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربي، وما يقارب 12 طنا من المشروبات والعصائر.

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