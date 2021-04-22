“جوان لابورتا” يصر على النية الحسنة للدوري السوبر الأوروبي ويدعو “للحوار”

هبة بريس ـ رياضة

أصر رئيس نادي برشلونة الاسباني جوان لابورتا ،اليوم الخميس على “ضرورة” إقامة الدوري السوبر الأوروبي، داعيا في الوقت ذاته إلى “حوار مع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم” (ويفا).

وقال لابورتا لوسائل إعلام محلية على هامش متابعته دورة برشلونة في كرة المضرب “نحن في موقف حذر. نعتقد أنها ضرورة”، مؤكدا أن أعضاء الدوري السوبر سيبقون “منفتحين على حوار مع +ويفا+، دائما”.

وهي المرة الأولى التي يدلي فيها رئيس النادي الكاتالوتي بتصريح منذ إعلان الأحد عن إطلاق مشروع الدوري السوبر الأوروبي الانفصالي عن دوري الأبطال، قبل أن يدفن في المهد بعد 48 ساعة بسبب انسحاب ستة أندية إنجليزية مؤسسة من أصل 12.

وتابع لابورتا (58 عاما) الذي أعيد انتخابه رئيسا لبرشلونة في 7 مارس بعد مرور أول بين عامي 2003 و2010 “أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مؤسسي، مع نية في المضي قدما بشأن هذه الأسئلة”.

وأضاف “السبب الذي من أجله وجد هذا الإقتراح ما زال قائما: نفتقد للموارد، نضع استثمارات مهمة، وندفع رواتب عالية جدا.. وفي حال أردنا أن تكون كرة القدم استعراضا ينبع من المزايا الرياضية وأن نحافظ على هذا المستوى من الجودة، عليهم (قادة الإتحاد الأوروبي لكرة القدم) أن يأخذوا بعين الإعتبار ما اقترحناه”.

وأصدر برشلونة بيانا جاء فيه أن رفض فرصة الإنضمام إلى الدوري السوبر سيكون بمثابة “خطأ تاريخي”، وأنه قرر البقاء جزءا من المشروع في الوقت الحالي.

ولم يتضمن البيان كلمات اعتذار بشأن ما حصل، بل بخلاف ذلك قال النادي الكاتالوني إنه سيجري “تحليلا معمقا” للمسابقة الإنفصالية قبل طرح القرار النهائي على التصويت بين أعضاء النادي.

وما زالت ثلاثة أندية فقط، وهي برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس لم تعلن بعد انسحابها الرسمي من المسابقة.

وأطلق 12 ناديا مشروع الدوري السوبر الأوروبي الإثنين، قبل أن يتم التخلي عن الفكرة الثلاثاء، على إثر انسحاب 6 أندية إنجليزية مؤسسة من أصل 12، على خلفية احتجاجات سياسية ورياضية وردود فعل سلبية من الإتحادين القاري والدولي والجماهير.

وفي إسبانيا، أعلن أتلتيكو مدريد متصدر الدوري ،أمس الأربعاء، انسحابه من المشروع، وحذا حذوه إنتر الإيطالي.

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