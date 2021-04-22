الحاجب.. حجز 292 كيلوغراما من المواد الغذائية
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الحاجب : حجز 292 كيلوغراما من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية

2021-04-22 / 10:40 مساءً
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محياوي _ هبة بريس

حجزت اللجنة الإقليمية المختلطة بإقليم الحاجب 292 كيلوغراما من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بأسواق الإقليم، و تحرير خمس مخالفات، بداية الأسبوع الأول لشهر رمضان.

وعرف الإقليم منذ دخول شهر رمضان حملات مكثفة، بكل المدن والمراكز الشبه حضرية والأسواق الأسبوعية، للجنة الإقليمية المختلطة التي يسهر عليها عامل الإقليم، التي تضم مكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومكتبي الصحي الجماعي وحفظ الصحة والسلطات المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة، لتتبع التموين ومراقبة الأسعار والجودة.

وتمكنت اللجنة الإقليمية من خلال 19 دورية من مراقبة 876 من نقط البيع وحجز 292 كيلوغرام من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وتحرير 5 محاضر مخالفات 2 لحماية المستهلك و3 لمحاربة الأكياس البلاستيكية، وتم توجيهها إلى المحاكم المختصة للبث فيها.

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