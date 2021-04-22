بريطانيا تدرج القادمين من الهند على القائمة الحمراء
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بريطانيا تدرج القادمين من الهند على القائمة الحمراء

2021-04-22 / 10:36 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا يوم الخميس عن اكتشاف 55 إصابة جديدة بسلالة متحورة من فيروس كورونا، رصدت لأول مرة في الهند.

وأضافت أن ذلك سيدفع بالهند إلى قائمة السفر الحمراء البريطانية اعتبارا من صباح يوم الجمعة.

واكتشفت بريطانيا ما إجماله 132 إصابة مؤكدة ومحتملة بسلالة بي.617.1 حتى الآن.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يوم الاثنين أن الهند ستضاف إلى القائمة الحمراء وهو ما يعني أن المسافرين القادمين منها سيتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي الفندقي.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن 70 حالة أخرى من السلالة المتحورة التي اكتشفت أولا في جنوب إفريقيا بي.351.1، قد سجلت في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

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