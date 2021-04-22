إيطاليا: إيقاف مهاجر مغربي أضرم النار عمدا في حاوية قمامة

عبد اللطيف الباز / إيطاليا

أفلحت المصالح الأمنية الإيطالية بمنطقة “كيوري” بمدينة فلورانسا، صباح اليوم الخميس، من توقيف مهاجر مغربي يبلغ من العمر 25سنة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بإضرام النار عمدا في حاوية قمامة.

وكانت مصالح أمن مدينة فلورانسا بجهة طوسكانا وسط إيطاليا قد توصلت بمكالمة هاتفية من مواطنة إيطالية مفادها إقدام شخص مجهول على إضرام النار عمدا تسبب في حريق لحاوية القمامة ، قبل أن يتم السيطرة عليها في الحين من طرف رجال الإطفاء.

وعلى إثر ذلك تم تفعيل مجموعة من التحريات المدعومة بالأبحاث التقنية، وهو ما مكن من إيقاف المشتبه فيه.

وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف المدعي العام ، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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