توقيف متسولة تدعي أنها لاجئة بالبيضاء مستعملة دمية على أنها رضيع
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توقيف متسولة تدعي أنها لاجئة بالبيضاء مستعملة دمية على أنها رضيع

2021-04-22 / 9:21 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن مصالح الأمن بالدار البيضاء أوقفت سيدة في حالة تلبس بممارسة التسول الاعتيادي عن طريق التدليس، مدعية أنها لاجئة من أصل عربي وتستعمل دمية على أنها رضيع.

وتم توقيف المشتبه فيها، وهي في حالة تلبس، بالتظاهر بكونها تنحدر من إحدى الدول العربية، وترافق رضيعا لممارسة التسول الاعتيادي بالشارع العام بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن توضح عملية تشخيص هويتها بأنها مواطنة مغربية وأنها تصطحب دمية للتحايل على مستعملي الطريق خلال عمليات التسول.

ومكنت إجراءات التفتيش والجس الوقائي من العثور بحوزة المشتبه فيها على نسخ من وثائق تعريفية أجنبية في اسم الغير ودمية على شكل رضيع ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

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تعليق واحد

  1. التسول مرتبط بالصدقة والحسنات والجنة…….انها المرجعية الفكرية فقط.اتركوا الناس المحرومين يطورون اليات التحايل على كل الامور

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