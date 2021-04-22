حمد الله
حمد الله يقدم اعتذاره لمدرب النصر السعودي

حمد الله يقدم اعتذاره لمدرب النصر السعودي

2021-04-22 / 9:10 مساءً
0
هبة بريس ـ رياضة

قدم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي اعتذاره لمدربه البرازيلي مانو مينيزيس، بعد واقعة شجارهما بعد تغييره أمام فولاد الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وكشفت تقارير إعلامية سعودية أن حمد الله اعتذر لمدربه، يوم أمس الأربعاء، على تصرفه بعد تغييره، مبررا تصرفه بالضغط الذي عاشه في المباراة.

وحسب نفس المصادر فإن المدرب مانو مينيزيس قبل الاعتذار وطوى صفحة خلافه مع اللاعب قبل بداية الحصة التدريبية ليوم أمس، مطالبا إياه بالاجتهاد والتركيز على قادم المباريات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مستدلا بتقرير طبي .. مكتب حسنية أكادير يطالب بتغيير توقيت مباراة فريقه

مستدلا بتقرير طبي .. مكتب حسنية أكادير يطالب بتغيير…

2021-04-22 / 6:42 مساءً
Photo of بيريز: دوري السوبر الأوروبي لم يفشل بعد

بيريز: دوري السوبر الأوروبي لم يفشل بعد

2021-04-22 / 12:20 مساءً
Photo of يوسف النصيري ينفرد بإنجاز مغربي في الدوري الإسباني

يوسف النصيري ينفرد بإنجاز مغربي في الدوري الإسباني

2021-04-21 / 9:11 مساءً
Photo of نهضة بركان يسقط أمام نابسا ستارز الزامبي ويودع كأس “كاف”

نهضة بركان يسقط أمام نابسا ستارز الزامبي ويودع كأس…

2021-04-21 / 6:11 مساءً
Photo of الرجاء يعزز صدارته بفوز كبير على نامونغو التنزاني

الرجاء يعزز صدارته بفوز كبير على نامونغو التنزاني

2021-04-21 / 3:42 مساءً
Photo of لقجع: هكذا سنرفع من مستوى الممارسة الكروية محليا

لقجع: هكذا سنرفع من مستوى الممارسة الكروية محليا

2021-04-21 / 10:49 صباحًا
Photo of “دوري السوبر”: سنجمد البطولة وظغوطات خارجية وراء الانسحابات

“دوري السوبر”: سنجمد البطولة وظغوطات خارجية وراء الانسحابات

2021-04-21 / 10:09 صباحًا
Photo of نادي مانشستر سيتي يعلن انسحابه من مخططات دوري السوبر الاوربي

نادي مانشستر سيتي يعلن انسحابه من مخططات دوري السوبر…

2021-04-21 / 8:00 صباحًا
Photo of هبوط شالكة يقرب حارث من تغيير الأجواء

هبوط شالكة يقرب حارث من تغيير الأجواء

2021-04-20 / 11:08 مساءً
Photo of عبد الرزاق حمد الله يُثير غضب مدرب النصر بعد تغييره أمام فولاد الإيراني

عبد الرزاق حمد الله يُثير غضب مدرب النصر بعد…

2021-04-20 / 10:07 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق