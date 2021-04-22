حمد الله يقدم اعتذاره لمدرب النصر السعودي

هبة بريس ـ رياضة

قدم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي اعتذاره لمدربه البرازيلي مانو مينيزيس، بعد واقعة شجارهما بعد تغييره أمام فولاد الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وكشفت تقارير إعلامية سعودية أن حمد الله اعتذر لمدربه، يوم أمس الأربعاء، على تصرفه بعد تغييره، مبررا تصرفه بالضغط الذي عاشه في المباراة.

وحسب نفس المصادر فإن المدرب مانو مينيزيس قبل الاعتذار وطوى صفحة خلافه مع اللاعب قبل بداية الحصة التدريبية ليوم أمس، مطالبا إياه بالاجتهاد والتركيز على قادم المباريات.

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