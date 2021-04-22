ألمانيا.. إجلاء الآلاف بعد الكشف عن قنبلة
الصورة من الارشيف

ألمانيا.. إجلاء الآلاف بعد الكشف عن قنبلة من الحرب العالمية

2021-04-22 / 9:01 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت الشرطة الألمانية العثور على قنبلة تزن 500 كغ من مخلفات الحرب العالمية الثانية، أثناء أعمال بناء في ساحة ثكنة أمريكية سابقة في مدينة مانهايم غربي البلاد.

وقالت الشرطة إنه من المنتظر إبطال مفعول القنبلة اليوم، مشيرة إلى أنه لهذا الغرض تعين إجلاء نحو 3000 شخص من مساكنهم الواقعة في محيط مكان القنبلة.

وأوضحت الشرطة أنها أخلت مدرسة مجاورة كان بها 25 تلميذا وأن قوة من الشرطة تضم 150 فردا بدأت بعد ظهر اليوم في أعمال الإجلاء.

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