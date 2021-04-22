البام يستفسر وزير الطاقة والمعادن حول وفاة ثلاثة أشخاص اختناقا
الصورة من الأرشيف

وفاة ثلاثة أشخاص اختناقا في بالوعة للصرف الصحي تصل البرلمان

2021-04-22 / 8:00 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

وجه النائب البرلماني محمد أشرورو، يوم الأربعاء 21 أبريل 2021، سؤال كتابيا لوزير الطاقة والمعادن والبيئة يستفسره من خلاله عن الأسباب الكامنة وراء التأخير في إنجاز اشغال تطهير السائل ومحطة معالجة المياه العادمة بجماعة المعازيز بإقليم الخميسات، وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات طبقا لمقتضيات الدستور، وكذلك عن الإجراءات التي تنوي الوزارة المذكورة القيام بها للإسراع في بدء في أشغال التطهير السائل ومحطة معالجة المياه العادمة بالجماعة المذكورة.

وكشف البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أن مركز جماعة المعازيز بإقليم الخميسات اهتز على فاجعة وفاة ثلاثة أشخاص في بالوعة الصرف الصحي، إثر محاولة أحدهم تنقيتها بعد معاناة الساكنة المجاورة للبالوعة من انتشار الروائح الكريهة المنبعثة منها.

وفي ذات السياق، أشار المتحدث ذاته إلى أن الحادث يكشف أحد أوجه معاناة ساكنة هذه الجماعة، إذ ظلت لسنوات ولا زالت تعاني من غياب مرافق حيوية، أهمها التطهير السائل ومحطة لمعالجة المياه العادمة، وهو الأمر تم التنبيه اليه أكثر من مرة من خلال أسئلة كتابية وشفوية عديدة، مستشهدا بتعقيب شفوي بتاريخ 3 فبراير 2020، وسؤالان كتابيان بتاريخ فاتح أبريل 2019 و28 أبريل 2020، حيث تم تقديم وعودا لم يتم الإلتزام بها لحد الساعة.

إلى ذلك، ذكر البرلماني أشرورو بالوعد الذي منحته من طرف السيدة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في يوليوز 2009، بإعطاء انطلاقة الأشغال المتعلقة بالتطهير السائل ومحطة لمعالجة المياه العادمة بمركز المعازيز، مشددا على أن كل هذه الوعود تبخرت وظلت حبرا على ورق إلى حدود اليوم.
إبراهيم الصبار

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : السلطات تتراجع عن قرار منع بيع الخمور للأجانب

أكادير : السلطات تتراجع عن قرار منع بيع الخمور…

2021-04-22 / 9:37 مساءً
Photo of توقيف متسولة تدعي أنها لاجئة بالبيضاء مستعملة دمية على أنها رضيع

توقيف متسولة تدعي أنها لاجئة بالبيضاء مستعملة دمية على…

2021-04-22 / 9:21 مساءً
Photo of أكاديمي أرجنتيني : تعميم الحماية الإجتماعية ورش “مذهل” سيعزز حقوق المغاربة

أكاديمي أرجنتيني : تعميم الحماية الإجتماعية ورش “مذهل” سيعزز…

2021-04-22 / 8:49 مساءً
Photo of استنكار نقابي للتضييق على الحريات بذريعة الطوارئ الصحية

استنكار نقابي للتضييق على الحريات بذريعة الطوارئ الصحية

2021-04-22 / 8:34 مساءً
Photo of “جواز”تتسبب في تكسير زجاج سيارة اللاعب ياسين الصالحي

“جواز”تتسبب في تكسير زجاج سيارة اللاعب ياسين الصالحي

2021-04-22 / 6:18 مساءً
Photo of قمة المناخ : “غوتيريش” يدعو قادة الدول لإتخاذ تدابير عاجلة

قمة المناخ : “غوتيريش” يدعو قادة الدول لإتخاذ تدابير…

2021-04-22 / 5:38 مساءً
Photo of “أوكسفام”: تعميم الحماية الاجتماعية خطوة لتنزيل كرامة المغاربة

“أوكسفام”: تعميم الحماية الاجتماعية خطوة لتنزيل كرامة المغاربة

2021-04-22 / 5:32 مساءً
Photo of عاجل ..استئنافية البيضاء تدين نائب وكل الملك “هشام لوسكي” بـ8 سنوات سجنا نافذا

عاجل ..استئنافية البيضاء تدين نائب وكل الملك “هشام لوسكي”…

2021-04-22 / 5:22 مساءً
Photo of تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-04-22 / 4:41 مساءً
Photo of تسجيل 520 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 520 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال…

2021-04-22 / 4:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق