مستدلا بتقرير طبي .. مكتب حسنية أكادير يطالب بتغيير توقيت مباراة فريقه

هبة بريس ـ احمد وزروتي

استهجن متتبعوا الشأن الرياضي بمدينة أكادير برمجة مباريات ربع نهاية كاس العرش، وخاصة مباراة حسنية أكادير ورجاء بني ملال التي تمت برمجتها على الساعة الثالثة زوالا والناس صيام، حيث بادرت إدارة نادي حسنية أكادير الى ربط الاتصال بالجامعة الملكية لكرة القدم للتنبيه لخطورة موعد إجراء المباراة على الساعة الثالثة و النصف في شهر رمضان.

وأكد مصدر من مكتب الحسنية أنه امام تاخر تغيير البرمجة، قامت إدارة النادي يوم التاسع عشر من شهر ابريل بإرسال كتاب رسمي إلى الجامعة لطلب تغيير موعد برمجة مباراته مع رجاء بني ملال من الساعة الثالثة زوالا الى الساعة العاشرة ليلا مراعاة لصحة لاعبي الفريقين باعتبارها اولوية أولويات الجامعة و الفرق، مع تعزيز الطلب بتقرير طبي مفصل.

وأضاف ذات المصدر أنه تمت برمجة مباراة رجاء بني ملال ضد حسنية اكادير برسم ربع نهاية كأس العرش و حدها دون سواها على الساعة الثالثة و النصف من زوال يوم الثلاثاء رابع ماي المقبل و هو يوم صيام، في الوقت الذي برمجت في باقي المباريات الثلاث بعد الإفطار على الساعة العاشرة ليلا، مما يشكل انعداما لتكافؤ الفرص بين الفرق .

و سبق للجامعة ان برمجت إستقبال فرق كبرى لضيوفها في ملاعب غير ملاعبها- نظرا لعدم جاهزيتها- بمدينة اخرى مثل ما وقع في الدورة الاخيرة من البطولة حيث استقبل المغرب التطواني فريق الرجاء البيضاوي في مدينة الرباط بدل ملعب تطوان لعدم جاهزيته حيث يمكن للجامعة ان تبرمج هذه المباراة في ملعب آخر يستجيب لمعايير الإنارة، في مراكش مثلا او في اية مدينة اخرى، مراعاة لأولوية السلامة الصحية و البدنية للاعبين قبل كل شيئ.

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