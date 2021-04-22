جواز تتسبب في تكسير سيارة الصالحي

“جواز”تتسبب في تكسير زجاج سيارة اللاعب ياسين الصالحي

2021-04-22 / 6:18 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

اطلق لاعب الرجاء البيضاوي ياسين الصالحي تنبيها لعموم المغاربة من خلال ” فيديو ” عرض فيه تفاصيل تعرض سيارته لتلف على مستوى الزجاج الأمامي دون ان يلقى اي اهتمام من طرف الشركة المعنية ” جواز ” .

وحسب فيديو الصالحي ، فالأخير كان يهم بسلك ” بياج المحمدية ” قبل ان يسقط على واجهة سيارته ” بَارْييرْ ” الطرق السيار مخلفا كسور بالزجاج الأمامي للسيارة ما حدا بالصالحي للتوجه الى “مكتب جواز” دون ان يلقى اي اهتمام من الشركة المعنية

وأضاف الصالحي ” مْشيت باش ايديرو معايا “كوسطة ” كدليل ندفعو ” التأمين أديالي ” مادارو معايا والو ..وانا مخلص الواجب اديالي ألي هو 1000 درهم ”

ووصف الصالحي ما وقع له بـ ” النصب والإحتيال ” منبها في نفس الان مستعملي ” الاطوروت ” بأخد الحيطة والحذر .

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