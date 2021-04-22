الشرطة الأمريكية تقتل أبا لعشرة أطفال من أصول إفريقية
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الشرطة الأمريكية تقتل أبا لعشرة أطفال من أصول إفريقية

2021-04-22 / 5:49 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

شهدت ولاية نورث كارولينا الأمريكية مقتل مطلوب من أصول إفريقية على أيدي الشرطة، وسط القلق المتزايد تجاه حوادث إطلاق النار وممارسات الشرطة في الولايات المتحدة.

وقال تومي ووتن شريف مقاطعة باسكوتانك “إن أحد شرطييه أطلق النار على أندرو براون في إليزابيث سيتي خلال توقيفه ما أدى إلى مقتله”، في يوم كان “مأساويا”.

ونقلت قناة “دبليو آيه في واي” التلفزيونية المحلية عن شهود عيان إصابة براون بالرصاص أثناء محاولته الفرار بسيارته من الشرطة.

وأضافت المحطة أن براون في الأربعين من عمره وأب لعشرة أطفال.

وتعهد ووتن بالشفافية في التحقيق، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحليل ما التقطته الكاميرات وأن مكتب التحقيقات في ولاية نورث كارولينا سيتولى التحقيق في هذه القضية.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من إدانة الشرطي السابق ديريك شوفين بقتل جورج فلويد، وهو رجل من أصول إفريقية أثار مقتله العام الماضي موجة من الغضب والاحتجاجات التي عمت جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقبل أقل من ساعة من صدور الحكم قتلت الشرطة في ولاية أوهايو مراهقا أسود بدا وكأنه يندفع باتجاه شخص آخر وهو يحمل سكينا.

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