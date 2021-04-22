قمة المناخ: الأمين العام للأمم المتحدة يدعو قادة الدول لاتخاذ تدابير عاجلة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

قمة المناخ : “غوتيريش” يدعو قادة الدول لإتخاذ تدابير عاجلة

2021-04-22 / 5:38 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، خلال القمة العالمية للمناخ التي تلتئم على مدى يومين بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، قادة العالم إلى تحرك عاجل.

وقال غوتيريش في كلمة توجه بها للقمة الافتراضية التي يشارك فيها قادة 40 بلدا: “نحن بحاجة إلى كوكب أخضر، لكن العالم في حالة تأهب أحمر.(..) علينا أن نتأكد من أن الخطوة التالية تمضي في الاتجاه الصحيح”.

وأكد رئيس المنظمة الأممية أنه “يتعين على قادة العالم أن يتحركوا”، مشيدا بالالتزام الذي أعلنته الولايات المتحدة لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 52 في المائة عوض 50 في المائة التي التزمت بها سابقا.

وأضاف محذرا، “الطبيعة الأم لا تنتظر. لقد كان العقد الماضي الأكثر سخونة على الإطلاق، وبلغت الغازات الدفيئة الخطرة مستويات لم نشهدها منذ 3 ملايين سنة. وقد ارتفعت درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.2 درجة مئوية، وهي تقترب من عتبة الكارثة. وفي غضون ذلك ، نشهد ارتفاعا مطردا في مستوى سطح البحر ودرجات حرارة شديدة وأعاصير مدارية مدمرة وحرائق غابات مهولة”.

ودعا غوتيريش إلى إقامة تحالف عالمي من أجل الوصول بصافي انبعاثات الغازات الدفيئة إلى مستوى الصفر بحلول منتصف القرن “لكل بلد وكل منطقة وكل مدينة وكل شركة وكل قطاع صناعي”.

كما طالب بجعل العقد الحالي “عقدا من التحول”، حيث يتعين على جميع البلدان – بدءا من الدول التي تصدر انبعاثات كبيرة – تقديم مساهمات جديدة وأكثر طموحا على مدى السنوات العشر المقبلة من أجل “التخفيف والتكيف والتمويل ، وتحديد الإجراءات والسياسات المتسقة وهدف الوصول بصافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى مستوى الصفر سنة 2050.

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