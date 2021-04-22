اوكسفام الحماية الاجتماعية
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“أوكسفام”: تعميم الحماية الاجتماعية خطوة لتنزيل كرامة المغاربة

2021-04-22 / 5:32 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

نوهت منظمة أوكسفام المغرب، اليوم الخميس، بالقرار الذي اتخذته الدولة المغربية بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين والمواطنات، معتبرة إياه خطوة استراتيجية لتدارك الاختلالات التي تمس جوهر منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.

واعتبرت أوكسفام المغرب أن هذا القرار خطوة إيجابية في مسار تنزيل حق وكرامة المواطنين المغاربة في عمل وحياة كريمين، معتبرة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية المغربية انتصارا واستجابة لمطالب وتحذيرات لطالما رفعتها المنظمة وشركاؤها والمجتمع المدني بالمغرب، حتى قبل اندلاع أزمة الجائحة التي تمخض عنها هذا القرار.

وأضاف بلاغ المنظمة أنه وإذا كانت بعض الإجراءات المتخذة، حاولت الحد من الآثار السلبية للجائحة وتوفير -ولو جزئيا- نوعا من الحماية الاجتماعية للأشخاص والأسر في وضعية هشاشة، فإن قرار تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين يعتبر بحق أهم قرار استراتيجي يمس جوهر منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.

ولفتت المنظمة إلى أن هذا القرار النوعي أحد المداخل السياسية الكبرى لتقويم بعض أوجه الاختلالات واللامساواة على المستوى الاجتماعي.

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