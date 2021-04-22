استئنافية البيضاء تدين نائب وكل الملك “هشام لوسكي” بـ8 سنوات سجنا نافذا
نائب وكل الملك “هشام لوسكي”

عاجل ..استئنافية البيضاء تدين نائب وكل الملك “هشام لوسكي” بـ8 سنوات سجنا نافذا

2021-04-22 / 5:22 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

علم أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت قبل قليل من يومه الخميس 22 أبريل الجاري ، بحكمها في حق “هشام لوسكي” نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، بـ 8 سنوات سجنا نافذا،.

وكان اعتقال نائب وكيل الملك لوسكي مرتبط في الحصول على مبلغ مالي قيمته 20 مليون سنتيم بشكل غير سليم، وتم ضبط العملية، وفق كمين محكم تحت إشراف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.

وجر لوسكي معه في هذا الملف الشائك ، مجموعة من رجال الأمن والدرك الملكي وحدد عددهم في خطوة أولى في 12 شخصا.

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