بورصة الدار البيضاء
بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع

2021-04-22 / 5:16 مساءً
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هبة بريس ـ و م ع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الارتفاع، مستفيدة من الأداء الجيد بشكل خاص لكل من “الموزعين”، و”الصناعة الصيدلية”، و”الصناعة الغذائية”.

ففي نهاية اليوم، سجل المؤشر الرئيسي مازي ارتفاعا بنسبة 0,27 بالمائة، محققا 11.714,26 نقطة، وراكم (MSI20) موروكو ستوك أنديكس 20، 956,03 نقطة (زائد 0,29 في المائة)، وبدوره سجل ماديكس، الذي يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، ارتفاعا 0,27 بنسبة في المائة 9.522,67 نقطة.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15″، ارتفاعا بنسبة 0,46 في المائة، ليستقر في 10.766,46 نقطة. وسجل “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” 0,19 في المائة (10.019,20 نقطة).

وحقق المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، نموا بنسبة 0,25 في المائة (896,56 نقطة).

وفي نهاية هذه الجلسة، أغلقت عشر قطاعات في المنطقة الخضراء، مقابل ست على وقع الانخفاض، في حين لم تظهر ثمان قطاعات أي تغير.

وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات 91 مليون درهم، سجلت كلها في السوق المركزي، فيما استقرت رأسملة البورصة في 606,57 مليار درهم.

أما أقوى الارتفاعات لهذا اليوم، فقد سجلت من قبل “لابيل في” (3,28 في المائة، 3.398 درهم)، والبنك المغربي للتجارة والصناعة (2,01 في المائة، 709 درهم)، و”أكما” (1,98 في المائة، 4.181 درهم)، و” جيت كونتراكترز” (1,62 في المائة، 219,50 درهم)، و”كوسومار” (1,55 في المائة، 249 درهم).

في المقابل، تراجعت كل من “ريسما” (ناقص 2,79 في المائة، 101 درهم)، و”SMI” (ناقص 1,78 في المائة، 2.100 درهم)، و”أفريك أندوستري” (ناقص 1,53 في المائة، 295,40 درهم)، و”سنيب” (ناقص 1,04 في المائة، 572 درهم).و”النقل” ( 0,88 في المائة، 28,20 درهم).

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