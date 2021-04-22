صورة من الأرشيف

إحتكار شركة أجنبية لصفقات النقل الحضري بعدد من المدن يصل البرلمان

2021-04-22 / 4:17 مساءً
1
ع اللطيف بركة - هبة بربس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها، أن مجلس البرلمان يتدارس تشكيل لجنة سيكون دورها مهمات إستطلاعية لصفقات النقل الحضري بعدد من المدن الكبرى بالمملكة .

وكان فريق ” البام ” بمجلس النواب قد توجه بطلب للجنة الداخلية، يطالب من خلالها تشكيل لجنة برلمانية تقوم بمهمة إستطلاعية لثلاث مدن منها (القنيطرة والبيضاء ومراكش) للاطلاع على طريقة تفويت صفقات النقل الحضري من طرف رؤساء جماعات ترابية ينتمون لحزب ( المصباح) .

وفي الوقت الذي سيتدارس مكتب لجنة الداخلية هذا الطلب للبث فيه، كشفت مصادر الجريدة أن عدد من البرلمانيين بلجنة الداخلية ، قد توصلوا بوثائق ومعطيات وصفت ب “خطيرة” شابت عملية تدبير صفقات النقل الحضري، خصوصا بالعاصمة الاقتصادية التي فازت بصفقة النقل الحضري شركة ( أجنبية ) لكن بحافلات تم اقتناءها من ميزانية مجلس المدينة، وهو ما يقابله تحقيق أرباح خيالية لفائدة الشركة.

نفس المصادر ، أشارت أن المدينة الحمراء (مراكش) ، يسير مجلسها على نفس الخطى من أجل تمرير صفقة النقل الحضري لفائدة نفس الشركة الأجنبية، حيث تم تفصيل دفتر للتحملات على مقاس هذه الشركة، مقابل إقصاء شركات وطنية فاعلة في مجال النقل الحضري، التي وجهت شكايات للجهات المسؤولة من أجل فتح تحقيق عاجل في الموضوع .

وضعية تحتاج من الحكومة الالتفات لحماية الشركات الوطنية من هذا ( الاحتكار) ، عوض منح سيطرة لشركات ” أجنبية” لا تهمها سوى الارباح في حين أن الخدمات عادة ما يتدمر منها المواطن المغربي .

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لجنة وزارية: الأسواق مـزودة بوفرة والأسعار مستقرة

لجنة وزارية: الأسواق مـزودة بوفرة والأسعار مستقرة

2021-04-23 / 12:00 صباحًا
Photo of الحاجب : حجز 292 كيلوغراما من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية

الحاجب : حجز 292 كيلوغراما من المواد الغذائية المنتهية…

2021-04-22 / 10:40 مساءً
Photo of أكادير : السلطات تتراجع عن قرار منع بيع الخمور للأجانب

أكادير : السلطات تتراجع عن قرار منع بيع الخمور…

2021-04-22 / 9:37 مساءً
Photo of توقيف متسولة تدعي أنها لاجئة بالبيضاء مستعملة دمية على أنها رضيع

توقيف متسولة تدعي أنها لاجئة بالبيضاء مستعملة دمية على…

2021-04-22 / 9:21 مساءً
Photo of أكاديمي أرجنتيني : تعميم الحماية الإجتماعية ورش “مذهل” سيعزز حقوق المغاربة

أكاديمي أرجنتيني : تعميم الحماية الإجتماعية ورش “مذهل” سيعزز…

2021-04-22 / 8:49 مساءً
Photo of استنكار نقابي للتضييق على الحريات بذريعة الطوارئ الصحية

استنكار نقابي للتضييق على الحريات بذريعة الطوارئ الصحية

2021-04-22 / 8:34 مساءً
Photo of وفاة ثلاثة أشخاص اختناقا في بالوعة للصرف الصحي تصل البرلمان

وفاة ثلاثة أشخاص اختناقا في بالوعة للصرف الصحي تصل…

2021-04-22 / 8:00 مساءً
Photo of “جواز”تتسبب في تكسير زجاج سيارة اللاعب ياسين الصالحي

“جواز”تتسبب في تكسير زجاج سيارة اللاعب ياسين الصالحي

2021-04-22 / 6:18 مساءً
Photo of قمة المناخ : “غوتيريش” يدعو قادة الدول لإتخاذ تدابير عاجلة

قمة المناخ : “غوتيريش” يدعو قادة الدول لإتخاذ تدابير…

2021-04-22 / 5:38 مساءً
Photo of “أوكسفام”: تعميم الحماية الاجتماعية خطوة لتنزيل كرامة المغاربة

“أوكسفام”: تعميم الحماية الاجتماعية خطوة لتنزيل كرامة المغاربة

2021-04-22 / 5:32 مساءً

تعليق واحد

  1. الله يرحم لكم الوالدين الى درتوا هذه التحقيق و اوقفتم هذه المهزلة لشركات التفويض الاجنبية التي تأكل عرق المواطن المغربي ظلما و عدوانا ستكون هذه الحسنة محسوبة لكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق