إحتكار شركة أجنبية لصفقات النقل الحضري بعدد من المدن يصل البرلمان

ع اللطيف بركة - هبة بربس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها، أن مجلس البرلمان يتدارس تشكيل لجنة سيكون دورها مهمات إستطلاعية لصفقات النقل الحضري بعدد من المدن الكبرى بالمملكة .

وكان فريق ” البام ” بمجلس النواب قد توجه بطلب للجنة الداخلية، يطالب من خلالها تشكيل لجنة برلمانية تقوم بمهمة إستطلاعية لثلاث مدن منها (القنيطرة والبيضاء ومراكش) للاطلاع على طريقة تفويت صفقات النقل الحضري من طرف رؤساء جماعات ترابية ينتمون لحزب ( المصباح) .

وفي الوقت الذي سيتدارس مكتب لجنة الداخلية هذا الطلب للبث فيه، كشفت مصادر الجريدة أن عدد من البرلمانيين بلجنة الداخلية ، قد توصلوا بوثائق ومعطيات وصفت ب “خطيرة” شابت عملية تدبير صفقات النقل الحضري، خصوصا بالعاصمة الاقتصادية التي فازت بصفقة النقل الحضري شركة ( أجنبية ) لكن بحافلات تم اقتناءها من ميزانية مجلس المدينة، وهو ما يقابله تحقيق أرباح خيالية لفائدة الشركة.

نفس المصادر ، أشارت أن المدينة الحمراء (مراكش) ، يسير مجلسها على نفس الخطى من أجل تمرير صفقة النقل الحضري لفائدة نفس الشركة الأجنبية، حيث تم تفصيل دفتر للتحملات على مقاس هذه الشركة، مقابل إقصاء شركات وطنية فاعلة في مجال النقل الحضري، التي وجهت شكايات للجهات المسؤولة من أجل فتح تحقيق عاجل في الموضوع .

وضعية تحتاج من الحكومة الالتفات لحماية الشركات الوطنية من هذا ( الاحتكار) ، عوض منح سيطرة لشركات ” أجنبية” لا تهمها سوى الارباح في حين أن الخدمات عادة ما يتدمر منها المواطن المغربي .

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