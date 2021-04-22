سلسلة “الفذ تي في” تنقذ ماء وجه السيتكومات الرمضانية

نجلاء مزيان - هبة بريس

استطاع النجم المغربي حسن الفذ، التربع على عرش الطوندونس المغربي، منذ بداية رمضان حيث تصدرت سلسلته الجديدة ” الفذ تي في” قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على موقع “يوتوب”.

و شارك الفذ في سلسلته الجديدة كل من مونية لمكيمل، زهور السليماني، و المهدي كومان، فيما كان الإخراج من نصيب المخرج عبد الحق الشعبي و إنتاج “ايماج فاكتوري”.

و لاقت سلسلة ” الفذ تي في” استحسان الجمهور المغربي و إشادة العديد من النقاد، حيث استطاعت تحقيق نسب مشاهدة عالية في ظرف وجيز لا يتعدى 24 ساعة.

و الجدير بالذكر أن حسن الفذ يعد أحد أبرز النجوم المغاربة، كما أنه سبق وأن قدم مجموعة من الأعمال الناجحة أبرزها سلسلة ”الشعيبية وكبور“ رفقة الفنانة دنيا بوطازوت،و “كبور و الحبيب” رفقة الكوميدي هيثم مفتاح.

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