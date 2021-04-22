جون أفريك: نقل زعيم البوليساريو في حالة صحية حرجة إلى مستشفى إسباني
هبة بريس - الرباط
كشفت صحيفة “جون أفريك”، أن زعيم البوليساريو ابراهيم غالي، نقل في حالة صحية حرجة إلى أحد المستشفيات بإسبانيا.
وذكرت الصحيفة أن إبراهيم غالي، البالغ من العمر 73 عامًا، نقل على وجه السرعة مساء 21 أبريل إلى مستشفى في لوغرونيو، بالقرب من سرقسطة، في إسبانيا.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “إلنوتسياريو” الاسبانية أنه تم إدخال الانفصالي إبراهيم غالي إلى المستشفى بهوية جزائرية مزيفة باسم محمد بن بطوش.
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4 تعليقات
الله يهلكهم،الواحد تلو الاخر الخونة
لماذا لا يتم نقله إلى عين نعجة فهي أحسن منظومة صحية أحب من أحب وكره من كره حسب ما روي عن شيخ الكذابين …لا أحب ذكر اسمه مخافة أن ينتقض وضوءي
اعداء وحدتنا الترابية سيندثرون واحدا تلو الاخر ويبقى المغرب شامخا في صحرائه الى الابد.
تم إدخال إبراهيم غالي ، 73 عامًا ، في حالة خطيرة إلى مستشفى سان بيدرو في لوغرونيو ، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الدولية “Jeune Afrique” وقد تمكنت هذه الصحيفة من تأكيد ذلك. وبحسب ما ورد تم تسجيل غالي باسم مستعار لمحمد بن بطوش. ربما تكون هوية جزائرية لتجنب المشاكل مع العدالة الإسبانية ، لأنها تتهمه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. في الواقع ، وجهت إليه في عام 2016 من قبل قاضي المحكمة الوطنية العليا ،