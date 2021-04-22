محمد حميمصة

أحد ممثلي “الماضي لا يموت” يتعرض لحادث خطير

2021-04-22 / 2:08 مساءً
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هبة بريس - القسم الفني

تعرض الفنان المغربي الشاب محمد حميمصة، يوم الثلاثاء المنصرم، لحادث سير وصف بالخطير، وذلك بين مدينة القنيطرة وسوق الأربعاء.

و تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، مبدين خوفهم على فنانهم المفضل، و متمنين له الشفاء العاجل.

و بدوره طمأن الفنان الشاب متابعيه، حيث قام بنشر تدوينة بحسابه الخاص بموقع فايسبوك جاءت كالتالي:”خوتي شكرا بزاف على الرسائل والاتصالات ديالكم ماقدرتش نجاوب كلشي الحمد لله انا بخير دعواتكم لي بالشفاء والله يحفظكم من كل شر”.

و يشار أن أحد أصدقاء محمد حميمصة أعلن خبر الحادث عبر حسابه بنفس المنصة، حيث كتب :”صديقي الفنان محمد حميمصة تعرض لحادثة سير قبل قليل بين مدينة القنيطرة و سوق الأربعاء، ادعو له بالشفاء، اللهم اشفيه انت الشافي شفاء لا يغادر سقما يارب العالمين”.

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