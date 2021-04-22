نظيف ل”هبة بريس”: سعيد بتتويج فيلمي بجائزتين في مهرجان السينما بموريال

نجلاء مزيان - هبة بريس

حاز الفيلم المغربي “نساء جناح ج” للمخرج محمد نظيف على جائزيتين بالمهرجان الدولي للسينما Vues dAfrique بكندا في دورته السابعة والثلاثون.

و في سياق متصل أعرب المخرج محمد نظيف عبر اتصال هاتفي أجراه معه طاقم هبة بريس عن فرحته الكبيرة عقب تتويج “نساء جناح ج” بجائزتين في اختتام الدورة 37 للمهرجان الدولي للسينما بموريال، خاصة أنه من أقدم و أشهر المهرجانات الدولية للسينما الافريقية بأمريكا الشمالية.

و كشف ذات المتحدث أن الجائزتين هما عبارة عن جائزة تعود لأفضل فيلم روائي طويل و جائزة لأفضل ممثلة، والتي كانت من نصيب الممثلة ريم فتحي بالتساوي مع الممثلة والمغنية الفرنسية amel bent.

و أضاف المخرج المغربي أن هذا التتويج هو تشريف وتكريم للسينما المغربية بصفة عامة و لمجهودات فريق الفيلم الفني و التقني بصفة خاصة.

و الجدير بالذكر أن فيلم “نساء الجناح ج” هو ثاني فيلم روائي للمخرج نظيف بعد فيلم الأندلس مون أمور، و هو من سيناريو أسماء الحضرمي و محمد نظيف نفسه، و من تشخيص كل من : أسماء الحضرمي، جليلة التلمسي، ايمان المشرافي، ريم فتحي، فاطمة عاطف، نسرين الراضي، مليكة العمري، عزيز الفاضلي و آخرون …

و تدور أحداث قصة الفيلم حول ثلاث مريضات و ممرضة بجناح للطب النفسي بإحدى المستشفيات بالدار البيضاء، حيث لكل منهن قصة خاصة جعلتها تعاني من اكتئاب حاد، الامر الذي سوف يدفعهن للتسلل ليلا و الخروج إلى المدينة و كذا القيام بأشياء غير متوقعه تجعلهن يعثرن على طعم الحياة من جديد.

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