صورة تعبيرية

المجلس الأعلى للقضاء يتطرق لملفات تأديبية تهم خمس قضاة

2021-04-22 / 11:55 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

تطرق المجلس الأعلى للسطلة القضائية، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء 7 رمضان 1442ه الموافق ل20 ابريل الجاري، إلى ملفات تأديبية تهم خمس قضاة، وذلك وفقا للضمانات والضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاقيات تفعيلا لمبادئ المسؤولية والتقويم والمحاسبة ودعم أسس الثقة والشفافية، حسب تعبيره.

كما عين المجلس خلال اجتماعه نائبا للرئيس الأول لمحكمة النقض خلفا للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة بكل تفان إلى أن وافاه الأجل المحتوم خلال شهر مارس الماضي، مؤكدا المجلس في بلاغه أن ”هذا التعيين جاء بعد دراسة كافة المعايير الواجبة من أجل القيام بهذه المسؤولية خلال هذه المرحلة الدقيقة والمتميزة، بالشكل الذي يخول التدبير الأمثل للإدارة القضائية لهذه المؤسسة الهامة التي تحتل مكانة اعتبارية وقانونية على رأس الهرم القضائي المغربي“.

وقال المجلس قي بلاغ صحفي أنه وفي إطار إعداد استراتيجيته المستقبلية، ناقش المجلس مضامين التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة لهذا الغرض حول تقدم مراحل إنجاز هذا المشروع الذي يعد لبنة أساسية من أجل تطوير عمل هذه المؤسسة الدستورية الهامة والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات والانتظارات.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن ستتم مناقشة وبلورة محاور مشروع هذا المخطط الاستراتيجي ورؤيته ورسالته وأهدافه وآليات تفعيله بشكل دقيق وتفصيلي خلال اجتماعات المجلس المقبلة بإذن الله من أجل وضع أفضل الصيغ والبرامج بكل موضوعية ومسؤولية ومواطنة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير .. رحيل الايطالي “بوليزي” مصمم معلمة ” لاميدينا “

أكادير .. رحيل الايطالي “بوليزي” مصمم معلمة ” لاميدينا…

2021-04-22 / 12:58 مساءً
Photo of الجديدة.. اعتقال 15 مراهقا خرقوا حالة الطوارئ واعتدوا على دوريات أمنية

الجديدة.. اعتقال 15 مراهقا خرقوا حالة الطوارئ واعتدوا على…

2021-04-22 / 12:41 مساءً
Photo of إطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي”

إطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي”

2021-04-22 / 11:09 صباحًا
Photo of سطات..ضبط 13 مخالفة وحجز 121 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة

سطات..ضبط 13 مخالفة وحجز 121 كلغ من المواد الغذائية…

2021-04-22 / 10:43 صباحًا
Photo of سلطات فاس تطوّق أحياء شعبية لفرض حظر التجوال الليلي

سلطات فاس تطوّق أحياء شعبية لفرض حظر التجوال الليلي

2021-04-22 / 9:41 صباحًا
Photo of طقس الخميس .. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس .. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2021-04-22 / 9:38 صباحًا
Photo of زورا عقود عمل لطلب شهادة الإقامة.. أمن المحمدية يوقف مواطنين أجنبين

زورا عقود عمل لطلب شهادة الإقامة.. أمن المحمدية يوقف…

2021-04-22 / 9:00 صباحًا
Photo of 8 أشهر حبسا لممثل جزائري لإهانة أطفال مغاربة

8 أشهر حبسا لممثل جزائري لإهانة أطفال مغاربة

2021-04-21 / 11:58 مساءً
Photo of حاولوا إقامة صلاة التراويح… توقيف إمام بحوزته مخدرات بطنجة

حاولوا إقامة صلاة التراويح… توقيف إمام بحوزته مخدرات بطنجة

2021-04-21 / 11:35 مساءً
Photo of خبير : تعميم “الحماية الاجتماعية” لبنة أخرى في بناء صرح المغرب الحداثي

خبير : تعميم “الحماية الاجتماعية” لبنة أخرى في بناء…

2021-04-21 / 9:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق