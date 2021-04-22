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للسنة الثالثة.. جامعة ابن طفيل تتميز في تصنيف دولي للجامعات

2021-04-22 / 11:53 صباحًا
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هبة بريس

تميزت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة للسنة الثالثة على التوالي في التصنيف الدولي للجامعات “Times Higher Education Impact Ranking” لسنة 2021.

وحسب بلاغ للجامعة فقد تمكنت “جامعة ابن طفيل من تبوء المراتب الأولى وطنيا و دوليا سواء على صعيد الترتيب العام أو على مستوى الأهداف الثلاثة التالية: “طاقة نظيفة بأسعار معقولة”، “المياه النظيفة والنظافة الصحية”، و”القضاء على الفقر”.

ويرتكز هذا التصنيف على تحقيق الجامعات لأهداف التنمية المستدامة المسطرة من قبل الأمم المتحدة، والمجملة في 17 هدفا تم تحديدها والمصادقة عليها من لدن الأمم المتحدة سنة 2015.

وعرفت نسخة 2021 المعلن على نتائجها يوم 21 أبريل 2021 مشاركة أكثر من 1115 جامعة تمثل 94 دولة.

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