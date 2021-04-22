لشكر يتبرأ من “القاسم الانتخابي” ويؤكد: نرفض استصغارنا أو المنّ علينا

لبنى أبروك - هبة بريس

تبرأ الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، من مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.

وقال لشكر خلال حديثه بالندوة المنظمة من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الأربعاء، بسلا :”قيل بشأننا بأننا نحن أصحاب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وهذا غير صحيح، مذكرتنا أسست القاسم الانتخابي على أساس المصوتين، وطيلة المفاوضات دافعنا على هذه القاعدة”.

وأضاف لشكر، أن “رأي آخر ظهر يدافع على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين ولقي توافق في الأغلبية والمعارضة، ما دفعنا الى التصويت عليه أيضا”، على اعتبار أن وجد فيه نوعا من العدالة والانصاف.

وتابع الزعيم الاتحادي، أن أحزابا في الأغلبية لم تنشر مذكراتها هي من اقترحت هذا القاسم الانتخابي، مسترسلا بالقول “حنا الحزب الوحيد الى جانب العدالة والتنمية الذي لم نتقدم بتعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لكن عندنا وجدنا توافقا عليه صوتنا بدورنا لاعتماده”.

وعن اعتماد القاسم الانتخابي ل”إنقاذ الاتحاد الاشتراكي”، رد لشكر بالقول:”نحن في الاتحاد الاشتراكي لن نقبل بهذا الاستصغار أو أن أحد من علينا بهذا القاسم الانتخابي”، مشيرا الى أن “صناديق الاقتراع هي التي ستؤكد من سيندثر من الأحزاب ومن سيستمر” ومسترسلا بالقول:”نحن امتداد للقوات الشعبية وموجودون في كل المجالات.” يؤكد لشكر

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