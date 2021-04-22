بسبب شيخ الإسلام.. الشيخة طراكس تثير الجدل و تعلق
أثارت الراقصة المغربية “الشيخة طراكس “ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها بمقطع فيديو و هي تطرح سؤال ديني يتعلق بشيخ الإسلام، و تسميته بابن تميمية عوض “ابن تيمية”.
و بدورها الشيخة طراكس علقت على الهجوم الذي تعرضت له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، حيث قامت بنشر تدوينة جاءت كالتالي:”خاصكم دخلو الخاص و تقولو افلانة غلطتي ماشي تهجموا عليا “.
و إضافة إلى ذلك، حرصت طراكس على نشر فيديو توضيحي بموقع يوتيوب مرفوق بالعنوان التالي:”اعتذار مني على سؤال ابن تيمية مكاينش شي واحد في العالم مكيغلطش “.
و يشار أن الشيخة طراكس موازاة و رمضان، تقوم بمسابقة دينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و هو الأمر الذي جعلها تتعرض لانتقادات لاذعة من طرف مجموعة من النشطاء، معتبرين أن مثل هذه المسابقات يحق تقديمها فقط من طرف من تتوفر فيهم الثقافة الدينية.
2 تعليقات
لا ليس كذلك الكل يفتي ويحرص على ما في ذهنه من خلط بين الدين والموروث الثقافي.
انطلاقا. من ماسح الأحذية والخضار الى الاستاذ والمحامي والففيه.
فعندما تعتقل السلطة اامفطرين علنا، بدعوة حمايتهم من المجتمع، فإنه اعتراف ضمني بوضع الشام الدين بيد الكل
اختلط الحابل بالنابل. الله يحفظ