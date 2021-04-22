بسبب شيخ الإسلام.. الشيخة طراكس تثير الجدل و تعلق

هبة بريس - القسم الفني

أثارت الراقصة المغربية “الشيخة طراكس “ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها بمقطع فيديو و هي تطرح سؤال ديني يتعلق بشيخ الإسلام، و تسميته بابن تميمية عوض “ابن تيمية”.

و بدورها الشيخة طراكس علقت على الهجوم الذي تعرضت له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، حيث قامت بنشر تدوينة جاءت كالتالي:”خاصكم دخلو الخاص و تقولو افلانة غلطتي ماشي تهجموا عليا “.

و إضافة إلى ذلك، حرصت طراكس على نشر فيديو توضيحي بموقع يوتيوب مرفوق بالعنوان التالي:”اعتذار مني على سؤال ابن تيمية مكاينش شي واحد في العالم مكيغلطش “.

و يشار أن الشيخة طراكس موازاة و رمضان، تقوم بمسابقة دينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و هو الأمر الذي جعلها تتعرض لانتقادات لاذعة من طرف مجموعة من النشطاء، معتبرين أن مثل هذه المسابقات يحق تقديمها فقط من طرف من تتوفر فيهم الثقافة الدينية.

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