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مراكش.. السجن 6 أشهر لبوهلال وسنة لصديقه في قضية الفيديو التشهيري

2021-04-22 / 10:22 صباحًا
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هبة بريس - مراكش

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس الأربعاء 21 أبريل، بالسجن 8 أشهر نافذا، في حق الممثل الفرنسي من أصول جزائرية، إبراهيم بوهليل، وذلك عل خلفية شريط الفيديو الذي نشر قبل أيام وخلق امتعاض وسخط كبير من طرف المغاربة بسبب إهانة أطفال مغاربة وتصويرهم ونشرهم إضافة إلى التفوه بأبشع الكلمات المقززة في حق المرأة المغربية.

كما أدانت المحكمة مرافقه الممثل الفرنسي من أصول مغربية، الملقب “زبار بوكينغ” على مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن عاما واحدا في القضية نفسها.

وأوقف الاثنان قبل أسبوعين بعد متابعتهما بتهم “نشر صور قاصرين بدون موافقة الوالدين” و”التغرير بقاصر” و”بث تسجيل فيديو لشخص بدون موافقته”، بعدما أثار الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام .

وظهر المتهمون خلال مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أسبوعين، الممثلين الفرنسيين، وهم يسيئون بشكل واضح لأطفال مغاربة، خلال تواجدهم بمدينة مراكش.

ونشر الممثلون تسجيلات تسيء للنساء المغربيات والأطفال المغاربة، عبر ادعاء بأنهم يمكنهم الحصول على الكثير من “النساء” مقابل 100 درهم فقط، ثم قاموا باستغلال أطفال متشردين وقالوا إنهم ناتجون عن علاقات غير شرعية قاموا بها سابقا، وبأنهم لم يرغبوا بالاعتراف بهم.

وأثارت مقاطع الفيديو ردود فعل مستنكرة من قبل نشطاء مغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا من السلطات المختصة فتح تحقيق في التسجيلات ، بغية اتخاذ اللازم في حق الاشخاص الذين ظهروا وهم يسيئون للمغاربة.

واعتبر محامي المتهمين في تصريح لوكالة فرنس بريس، أن الحكم عليهما “جد قاس، ويتعلق الأمر فقط بمزحة ثقيلة اعتذر عنها أصحابها صادقين”، مشيرا إلى أنه سيستأنف الحكم.

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