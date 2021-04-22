في الصورة ادريس لشكر

لشكر: لسنا أقوى من البيجيدي.. وطموحنا تصدر الانتخابات القادمة

2021-04-22 / 10:18 صباحًا
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لبنى أبروك - هبة بريس

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن حزبه ليس أقوى من حزب العدالة والتنمية، مشيرا الى أن النتائج التي حصل عليها الاتحاد في الاستحقاقات الماضية لا تتناسب مع مكانته وحضوره في عدد المجالات والقطاعات.

لشكر، ذكر خلال استضافته في ندوة “برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع” بموسسة الفقيه التطواني مساء أمس الأربعاء، أن الحزب قام طيلة المرحلة الماضية بمراجعة شاملة لمعرفة سبب “فشله” في “الامتحانات”، هذه المراجعة يقول الكاتب الأول التي تطلبت من الاتحاد الكثير، مضيفا أنه رفض ربط عجز الحزب ل”جهات أخرى” ولمن سماهوم ب”التماسيح والعفاريت” وحاول معرفة السبب من داخل البيت الداخلي.

وفي نفس السياق، شدد لشكر على أن الحزب يطمح للفوز بالمرتبة الأولى خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معبرا عن تفاؤله بالنتائج ومؤكدا على أن هناك اطمئنان لدى كل الاتحاديين من أجل تحقيق نتائج جيدة .

وتابع الكاتب الأول لحزب “الوردة” أن “6 أحزاب تقف في خط انطلاق واحد على أتم الاستعداد، والكل ينتظر صفارة الانطلاق، والذي قدم من الأحزاب عرضا جيدا، يمكنه أن يحصل على المرتبة الأولى ولا أستثني منهم أحدا”. يشدد لشكر

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‫2 تعليقات

  1. أصبحت الأحـزاب السياسية فـي المغرب سواسيـة ، بمبـادئ مقـلوبـة ، و”ليس فـي القنـافـذ أمـلس” يتحمــلون انحطـاط وتـدهـور أوضـاع البلاد
    «لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُم شِرْعَةً ومِنْهاجاً، ولَوْ شاءَ الله لَجَعَلَكُمْ أمَّةً وَاحِدَةً»

  2. أصبحت الأحـزاب السياسية فـي المغرب سواسيـة ، بمبـادئ مقـلوبـة ، و”ليس فـي القنـافـذ أمـلس” يتحمــلون انحطـاط وتـدهـور أوضـاع البلاد …
    «لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُم شِرْعَةً ومِنْهاجاً، ولَوْ شاءَ الله لَجَعَلَكُمْ أمَّةً وَاحِدَةً»

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