صورة تعبيرية

إسبانيا.. السجن 15 سنة لشخص متهم بأكل والدته

2021-04-22 / 7:30 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

طالبت النيابة الإسبانية بتسليط عقوبة السجن 15 عاما ضد رجل حوكم هذا الأسبوع بتهمة خنق والدته وأكل أجزاء من جسدها بعد أن قطّعها إلى أشلاء.

وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن المشتبه به، ألبرت س. ج، يحاكم منذ يوم الاثنين 19 أبريل بتهمة “القتل” و”تدنيس جثة”.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن الوقائع تعود إلى أوائل عام 2019 عندما تشاجر المشتبه به مع والدته البالغة من العمر 69 عاما في الشقة التي يتقاسمانها بمنطقة لاس فينتاس في العاصمة مدريد.

وقالت النيابة إن المتهم قطّع جسد والدته بمنشار وسكاكين المطبخ بعد أن خنقها، مضيفة أنه “بمجرد تقطيع الجثة إلى أشلاء، صار المتهم يتغذى من حين لآخر على بقاياها لمدة 15 يوما، كما خزن أشلاء أخرى في أوعية بلاستيكية وضعها داخل الثلاجة”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن أحد ضابط الشرطة الذين دخلوا الشقة المذكورة قال إن المتهم “أكل بعض الأشلاء نيئة وطبخ البعض الآخر وأعطى بعضها للكلب.”

واعتقل المتهم، الذي قالت الشرطة إنه يعاني من مشاكل إدمان مخدرات، في فبراير 2019 بينما كانت الشرطة تبحث عن والدته التي أبلغ أحد أصدقائها عن فقدانها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا جديدا

الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا جديدا

2021-04-21 / 10:30 مساءً
Photo of حرية التعبير: الجزائر في المركز 146 عالميا

حرية التعبير: الجزائر في المركز 146 عالميا

2021-04-21 / 8:30 مساءً
Photo of مانهاتن تلغي الملاحقات القضائية بحق العاملين في “الدعارة”

مانهاتن تلغي الملاحقات القضائية بحق العاملين في “الدعارة”

2021-04-21 / 8:14 مساءً
Photo of الجزائر.. إدانة مُبلّغ عن الفساد بسنة حبسا نافذا

الجزائر.. إدانة مُبلّغ عن الفساد بسنة حبسا نافذا

2021-04-21 / 8:03 مساءً
Photo of ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بتونس

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بتونس

2021-04-21 / 5:30 مساءً
Photo of صحيفة “ذا غارديان”: استقصاء داخلي يضع “أمنيستي” أمام تناقضاتها

صحيفة “ذا غارديان”: استقصاء داخلي يضع “أمنيستي” أمام تناقضاتها

2021-04-21 / 4:47 مساءً
Photo of الجزائر.. إيقاف العديد من المتظاهرين خلال مسيرات الطلبة

الجزائر.. إيقاف العديد من المتظاهرين خلال مسيرات الطلبة

2021-04-21 / 3:33 مساءً
Photo of ميلان وأتليتيكو مدريد وإنتر ميلان ينسحبون من دوري السوبر

ميلان وأتليتيكو مدريد وإنتر ميلان ينسحبون من دوري السوبر

2021-04-21 / 1:08 مساءً
Photo of بريطانيا.. إخلاء محطة قطارات “جسر لندن” بسبب جسم مشبوه

بريطانيا.. إخلاء محطة قطارات “جسر لندن” بسبب جسم مشبوه

2021-04-21 / 12:37 مساءً
Photo of رسميا.. الأسد يتقدم بطلب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

رسميا.. الأسد يتقدم بطلب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

2021-04-21 / 12:11 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق