أمن المحمدية يوقف مواطنين أجنبين
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زورا عقود عمل لطلب شهادة الإقامة.. أمن المحمدية يوقف مواطنين أجنبين

2021-04-22 / 9:00 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

اوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة المحمدية، زوال اليوم الأربعاء، مواطنين يحملان جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطن،ي أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة تمارة وضبط المشتبه فيه الثاني بمدينة الرباط، وذلك في سياق البحث القضائي المنجز في قضية تزوير عقود عمل كان أدلى بهما مواطنان أجنبيان، في 19 ابريل الحالي، ضمن طلبات الحصول على شهادة الإقامة بالمغرب.

وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيه الأول على طابعات رقمية وأجهزة حاسوب وماسحات ضوئية يشتبه في استخدامها في التزوير، علاوة على طوابع إدارية مزورة لتصحيح الإمضاءات وجوازات سفر وشهادات إقامة تحمل هويات الغير.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية، بمعية المواطنين الأجنبيين اللذين أدليا بعقود عمل مزورة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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