الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا جديدا
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الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا جديدا

2021-04-21 / 10:30 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

وقع وزير الصحة الإسرائيلي، يولي أدلشتاين، اليوم الأربعاء، مع رئيس سلطة الصحة الإماراتية، محمد السركال، على اتفاق للتعاون في مجال الصحة بين إسرائيل والإمارات.

وقام السركال بالتوقيع على الاتفاق من الجانب الإماراتي، بحضور وزير الصحة الإماراتي، عبد الرحمن بن محمد العويس.

وقال موقع “I24 NEWS” العبري إن البنود الأساسية للاتفاق “أقرت أن الجانبين سيعملان على تعزير التعاون بالمواضيع الصحية، بما يشمل مكافحة الأوبئة العالمية، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، والتعلم الطبي، والصحة الرقمية ، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وتكامل التكنولوجيا، والطب الشخصي، والصحة العامة، مشيرا إلى أنه “إضافة لذلك، سيكون هناك تبادل لزيارة خبراء، وإقامة مشاريع اقتصادية وصحية واسعة النطاق، كما سيقوم الجانبان بتشجيع تطوير العلاقات المباشرة بين المؤسسات الصحية والطبية”.

هذا وحضر مراسم التوقيع من الجانب الإسرائيلي، مدير قسم العلاقات الدولية في وزارة الصحة، أشي شلمون، والقائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في الإمارات، إيتان نائيه، والمبعوث الإسرائيلي لدول الخليج، تسفي حيفتس.

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