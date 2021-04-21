مجلس الأمن يصدم البوليساريو والجبهة الانفصالية “تتباكى”

هبة بريس ـ الرباط

صدمة قوية تلك التي تلقتها جبهة البوليساريو وحاضنتها الجزائر ، اليوم الأربعاء 21 أبريل، بعد انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة حول قضية الصحراء، الذي جاء عكس توقعات ورغبة الجبهة الانفصالية .

ورفض مجلس الأمن الموافقة على مشروع قرار بخصوص الصحراء يتضمن ما تدعيه جبهة البوليساريو من حرب في المنطقة، مادفع بالجبهة الانفصالية إلى التعليق على الجلسة كونها دون “أي نتيحة”، وكيل اتهامات من قبيل التقاعس وتقويض الحل السلمي الذي يفتح الباب أمام التصعيد بحسب قيادات مخيمات الرابوني.

وحث النص الموجز المكون من ثلاث فقرات، على تبنّى سلوك “بنّاء” في التعامل ميدانيا مع بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) والإسراع بتسمية مبعوث أممي جديد “من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة في أسرع وقت ممكن”.

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