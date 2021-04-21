زب ‘العدالة والتنمية’ ينتظر الحصول على أموال ضخمة معاشات البرلمانيين
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معاشات البرلمانيين ..”البيجيدي ” ينتظر الحصول على أموال ضخمة

2021-04-21 / 9:28 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن حزب المصباح يتوقع أن يحصل على ما يناهز 5 ملايير سنتيم من أموال تقاعد برلمانييه.

وأضافت ذات المصادر بأن البرلمانيين الحاليين الذين يتجاوز عدد 140 برلماني بكلا المجلسين سيتوصلون بملياري سنتيم فيما سيحصل البرلمانيون المتقاعدون المنتمون لحزب ‘العدالة والتنمية’ منذ دخولهم البرلمان خلال الولاية التشريعية 1997-2002، على ثلاث ملايير سنتيم إضافية.

المصادر ذاتها أكدت أن حزب ‘العدالة والتنمية’ يعد أكبر مستفيد من معاشات البرلمانيين مقارنة مع باقي الاحزاب السياسية التي دخلت المؤسسة التشريعية منذ ستينات القرن الماضي.

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