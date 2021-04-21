أكادير : سابقة ..السلطات تمنع بيع الخمور للأجانب المقيمين بالمدينة
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أكادير : سابقة ..السلطات تمنع بيع الخمور للأجانب المقيمين بالمدينة

2021-04-21 / 9:18 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفاجأ عدد من الاجانب او ممثلي البعثات الاجنبية المقيمين بمدينة أكادير، من قرار للسلطات بالمدينة بمنع بيع الخمور لهم خلال شهر رمضان من طرف محلات بيع المشروبات الكحولية دون سابق إنذار وخارج أي تعليل مكتوب .

وشكل القرار سابقة من نوعها بمنع المشروبات الكحولية على الاجانب، عكس ما كان عليه الوضع خلال كل السنوات الماضية .

القرار جعل المحلات التجارية المختصة في بيع الخمور لا تجد جوابا للاجانب الوافدين عليها، سوى القول لهم “ان السلطات العاملية هي من منعت بيع الخمور لكم” مما جعل الاجاتب يستغربون من خلفيات هذا القرار هل متعلق حتى بدياناتهم السماوية من مسيحية ويهودية؟؟ .

القرار دفع بجل المحلات المختصة في بيع المواد الكحولية الى اغلاق أبوابها في وجه الاجانب، في انتظار تدخل السلطات المركزية أو تمثيلياتهم الدبلوماسية بأكادير او الرباط.

ومن المعلوم أن بيع الخمور بالمغرب مسموح فقط للاجانب من ديانات أخرى، وممنوع على المسلمين طيلة أيام سنة وليس سوى شهر رمضان، بحسب القانون المؤطر لبيع الخمور بالمغرب.

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‫4 تعليقات

  3. الغرب يمنع على كل عام دبح الأضاحي فقط على الجالية المغربية والمسلمة. نحن في انتظار تدخل السلطات المركزية أو تمثيلياتهم الدبلوماسية بأكادير او الرباط!!

  4. كفى ضحكا علي المغاربة اكثر من يشتري الخمور هم المغاربة و ليس الاجانب و ليس الخمر فحسب بل المخدرات و غيرها و هده سياسة لكي لا يطالب الشعب بحقه في الثرواة التي ينهبها رأيس العصابة و اتباعه ( الاربعين حرامي)

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