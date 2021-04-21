نصيري يعزز رصيده التهديفي في الدوري الإسباني
يوسف النصيري

يوسف النصيري ينفرد بإنجاز مغربي في الدوري الإسباني

2021-04-21 / 9:11 مساءً
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هبة بريس ـ رياضة

انفرد الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية برقم وإنجاز مغربي في الدوري الإسباني، بعدما سجل هدفا أمام ليفانتي، مساء اليوم الأربعاء، وقاد به فريقه للفوز في المباراة.

ورفع يوسف النصيري بهذا الهدف حصيلته التهديفية هذا الموسم إلى 17 هدفا في الدوري، ليصبح بذلك أكثر لاعب مغربي تسجيلا للأهداف في الدوري الإسباني خلال موسم كروي واحد، ليكسر بذلك رقم يوسف العربي الذي كان في حدود 16 هدف.

وكان يوسف العربي قد سجل 16 هدفا بقميص غرناطة موسم 2015-2016، وقد بات يوسف النصيري مرشحا لتعزيز رقمه القياسي وإنجازه المغربي خلال المباريات السبع المتبقية في الدوري المحلي.

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