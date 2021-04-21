حرية التعبير: الجزائر في المركز 146 عالميا

هبة بريس ـ الرباط

احتلت الجزائر المركز 146 عالميا في مجال حرية التعبير من أصل 180 بلدا شمله تقييم منظمة مراسلون بلا حدود.

ونشرت المنظمة غير الحكومية تصنيفها العالمي لحرية التعبير الخاص بسنة 2021، أمس الثلاثاء، على موقعها الالكتروني حيث تحصلت الجزائر على رقم 47.26 مقارنة بـ45.52 في سنة 2020.

وفي تعليقها على وضعية حرية التعبير في الجزائر، اعتبرت المنظمة أنه بعد عامين على انطلاق أولى شرارات الحراك الشعبي، لا يزال الوضع السياسي “غير مستقر”، معتبرة أن حرية الإعلام أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى.

وأضافت المنظمة “في سياق أزمة كورونا وتوقف المظاهرات الاحتجاجية الحاشدة التي هزت البلاد منذ فيفري 2019، استغلت السلطات الوضع لسن قوانين فضفاضة بهدف تشديد قبضتها على حرية الإعلام أكثر فأكثر”.

وسجلت “مراسلون بلا حدود” توالي محاكمات الصحفيين وقرارات حجب العديد من المواقع الإخبارية، معتبرة أن المضايقات تنهال على جميع الأصوات المعارضة أو الناقدة.

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