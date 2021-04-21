مؤسسة جود : جھات سیاسیة تضرب في العمق العمل الاجتماعي

هبة بريس ـ الرباط

استغربت جمعية جود للتنمیة ما أسمته محاولات إقحامھا في صراع سیاسي لا علاقة لھا بھ، مشيرة إلى أنها “تفاجأت بالادعاءات اللامسؤولة لبعض الجھات السیاسیة التي تضرب في العمق العمل الاجتماعي والجمعوي”.

وأكدت الجمعية سعیھا المتواصل، منذ نشأتھا لمواكبة مئات الجمعیات المحلیة، ذات الاھتمامات المتنوعة والمجالات الجغرافیة المختلفة، ودعمھا لمئات المشاریع التي تحملھا جمعیات محلیة تشتغل في مجالات متعددة، من بینھا: دعم الطفولة والأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة، ومساندة الأسر التى تعاني الھشاشة، وتجھیز العالم القروي بالطرق والمسالك والأقسام ووسائل النقل والإطعام، وتنظیم الحملات الطبیة وتجھیز المستوصفات والمراكز الصحیة، وإحداث مراكز لدعم الریاضة والفن والثقافة، إلخ.

وعبرت الجمعية عن امتنانھا لمؤسسیھا وداعمیھا الذین یعملون على مواكبة الجمعیة بشكل متواصل، من منطلق إیمانھم الشخصي بقیم التضامن والتكافل، مؤكدة على أن كل أنشطتھا الاجتماعیة والمجھود التضامني النبیل الذي تقوم بھ ینسجم تماما مع الإطار القانوني والأخلاقي المتعارف علیھ في المجال الجمعوي التضامني.

كما عبرت عن عزمھا مواصلة عملھا التضامني بكل تجرد ومسؤولیة خدمة لأھدافھا الاجتماعیة ولقیم دیننا السمح الذي یوصي بالتآزر والتضامن.

وسجلت الجمعية انزعاجھا الكبیر من منطق الوصایة الذي یحاول ممارستھ البعض على جمعیات المجتمع المدني التي تملك من التجربة والنضج ما یجعلھا رافعة أساسیة لتحقیق التنمیة الاجتماعیة المنشودة.

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