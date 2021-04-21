كورونا الاصاابت المغرب
الصورة من الأرشيف

خلال 24 ساعة.. تسجيل 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-04-21 / 4:36 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 699 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 507 آلاف و338 حالة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 8 أشهر حبسا لممثل جزائري لإهانة أطفال مغاربة

8 أشهر حبسا لممثل جزائري لإهانة أطفال مغاربة

2021-04-21 / 11:58 مساءً
Photo of حاولوا إقامة صلاة التراويح… توقيف إمام بحوزته مخدرات بطنجة

حاولوا إقامة صلاة التراويح… توقيف إمام بحوزته مخدرات بطنجة

2021-04-21 / 11:35 مساءً
Photo of خبير : تعميم “الحماية الاجتماعية” لبنة أخرى في بناء صرح المغرب الحداثي

خبير : تعميم “الحماية الاجتماعية” لبنة أخرى في بناء…

2021-04-21 / 9:40 مساءً
Photo of معاشات البرلمانيين ..”البيجيدي ” ينتظر الحصول على أموال ضخمة

معاشات البرلمانيين ..”البيجيدي ” ينتظر الحصول على أموال ضخمة

2021-04-21 / 9:28 مساءً
Photo of أكادير : سابقة ..السلطات تمنع بيع الخمور للأجانب المقيمين بالمدينة

أكادير : سابقة ..السلطات تمنع بيع الخمور للأجانب المقيمين…

2021-04-21 / 9:18 مساءً
Photo of نقابة تطالب ايت الطالب بعدم تلقيح المغاربة خلال نهاية الاسبوع

نقابة تطالب ايت الطالب بعدم تلقيح المغاربة خلال نهاية…

2021-04-21 / 6:41 مساءً
Photo of مؤسسة جود : جھات سیاسیة تضرب في العمق العمل الاجتماعي

مؤسسة جود : جھات سیاسیة تضرب في العمق العمل…

2021-04-21 / 5:43 مساءً
Photo of المختاري : الريسونـي يعاني اختلالات صحية وحياته في خطر

المختاري : الريسونـي يعاني اختلالات صحية وحياته في خطر

2021-04-21 / 5:13 مساءً
Photo of تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-04-21 / 4:43 مساءً
Photo of تسجيل 628 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 628 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال 24…

2021-04-21 / 4:40 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق