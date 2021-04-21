الرجاء يعزز صدارته بفوز كبير على نامونغو التنزاني
هبة بريس
احتاج فريق الرجاء الرياضي لشوط واحد لحسم نتيجة مباراته أمام مضيفه نامونغو التنزاني والتي اجريت بدار السلام برسم الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكاف .
ولم يتأثر الرجاء البيضاوي بالغيابات الكثيرة التي سجلت في صفوفه ، إذ استطاع بمن حضر أن يبسط سيطرته كاملة على الشوط الأول من المباراة وتسجيل ثلاثة اهداف الول عن طريق إلياس الحداد في الدقيقة 8 بضربة رأسية، و الثاني عن طريق فابريس نغوما في الدقيقة 14، اما ثالث الأهداف فجاء عن طريق زكرياء الهبطي بطريقة جميلة في الدقيقة 36.
وكان الرجاء قد دخل هذه المباراة بالتشكيلة التالية: الزنيتي ـ بوطيب ـ سبول ـ الحداد ـ الورفلي ـ ازريدة ـ مكعازي ـ نغوما ـ الهبطي ـ نوح السعداوي وأيوب نناح.
وعزز الرجاء صدارته بفوز جديد رفع رصيده ل15 نقطة حقق من خلالها النسور الخضر العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات من اصل 5 .
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