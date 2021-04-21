الرجاء يعزز صدارته بفوز كبير على نامونغو التنزاني

2021-04-21 / 3:42 مساءً
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هبة بريس

احتاج فريق الرجاء الرياضي لشوط واحد لحسم نتيجة مباراته أمام مضيفه نامونغو التنزاني والتي اجريت بدار السلام برسم الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكاف .

ولم يتأثر الرجاء البيضاوي بالغيابات الكثيرة التي سجلت في صفوفه ، إذ استطاع بمن حضر أن يبسط سيطرته كاملة على الشوط الأول من المباراة وتسجيل ثلاثة اهداف الول عن طريق إلياس الحداد في الدقيقة 8 بضربة رأسية، و الثاني عن طريق فابريس نغوما في الدقيقة 14، اما ثالث الأهداف فجاء عن طريق زكرياء الهبطي بطريقة جميلة في الدقيقة 36.

وكان الرجاء قد دخل هذه المباراة بالتشكيلة التالية: الزنيتي ـ بوطيب ـ سبول ـ الحداد ـ الورفلي ـ ازريدة ـ مكعازي ـ نغوما ـ الهبطي ـ نوح السعداوي وأيوب نناح.

وعزز الرجاء صدارته بفوز جديد رفع رصيده ل15 نقطة حقق من خلالها النسور الخضر العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات من اصل 5 .

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