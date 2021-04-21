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أزيد من 11 ألف مترشحا اجتازوا مباريات التوظيف بوزارة الشغل

2021-04-21 / 2:32 مساءً
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هبة بريس

أفادت وزارة الشغل والإدماج المهني ، اليوم الأربعاء ، بأن 11 ألف و537 مترشحة ومترشحا اجتازوا الاختبار الكتابي لمباريات توظيف نظمتها الوزارة يوم 18 أبريل الجاري.

ويتعلق الأمر بمباريات لتوظيف 82 مفتش الشغل من الدرجة الثانية، و21 متصـرفا من الدرجة الثانية، و4 أطباء من الدرجة الأولى، وتقني واحد من الدرجة الثالثة، و3 مساعدين تقنيين من الدرجة الثالثة.

وذكرت الوزارة أن هذه المباريات تندرج في إطار تعزيز مواردها البشرية في حدود المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض، ووفق ما يستوجبه تنظيم مباريات التوظيف من إجراءات وتدابير تحقق مبادئ المساواة والشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، وفي احترام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل،

وتوزعت الترشيحات بين 8166 (مفتـش الشغل)، و2743 (متصـرف من الدرجة الثانية)، و42 (طبيب من الدرجة الأولى)، و242 (تقني من الدرجة الثالثة)، و344 (مساعد تقني من الدرجة الثالثة).

وسجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة أعلى نسبة ترشيح ب2335 مترشحا، فيما بلغت نسبة الحاضرين لاجتياز الاختبار 53.82 في المائة، أي ما يعادل 6209 مترشحا، حيث تصدرت جهة العيون-الساقية الحمراء قائمة الحاضرين بما يعادل 117 مترشحا، أي بنسبة 64.64 في المائة.

وأشارت الوزارة إلى أنها جندت كافة أطرها لاجتياز هذا الاستحقاق في جميع مراحله في ظروف ملائمة وسلسة، وفي احترام تام للتدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة للتصدي لانتشار وباء (كوفيد-19)، حيث تم تعقيم القاعات بمختلف مراكز الاختبار واحترام التباعد الاجتماعي، كما تم تزويد المترشحين بالمعقم والكمامات.

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