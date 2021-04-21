حميد نرجس

الرحامنة : عدم تزكية ” نرجس ” يخلق إنشقاق بين الباميين و” أمينهم ” وهبي

2021-04-21 / 2:12 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

يعقد حزب “البام “بالرحامنة اليوم الاربعاء 21 ابريل الجاري، لقاء قيل عنه بأنه “مصيري “للرد على تصريحات وهبي بخصوص عملية تزكية قيادات بامية عليها إجماع بالاقليم الذي انطلق منه الجرار نحو باقي مدن و قرى المملكة .

وكشفت مصادر ” هبة بريس” أن جميع القيادات على مستوى الإقليم ستحضر اللقاء ، من ضمنهم الأمين الجهوي عبد السلام الباكوري و الأمين الاقليمي عبد الفتاح كمال و رؤساء الجماعات الترابية و اعضاء المجلس الوطني للحزب و البرلمانيين الحاج عبد اللطيف الزعيم و عبد الحق الفائق و ممثلي الغرف المهنية و الفلاحية و رؤساء كل من المجلس الإقليمي و مجموعة الجماعات و ممثلي الحزب بجهة مراكش آسفي .

اللقاء الذي اعتبرته مصادرنا سبكون حاسما و حازما و فاصلا بشأن تصريحات الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي الأخيرة و التي أعلن فيها عدم نيته تزكية ” حميد نرجس ” على رأس لائحة الحزب بإقليم الرحامنة ، و هو التصريح الذي اعتبروه قرارا انفراديا ، مهينا و مقصودا و لا يعبر عن رغبتهم كممثلي الساكنة .

الاجتماع الذي ينتظر أن يكون عاصفا ينطوي سيخرج بخلاصتين اولها إجماع على تزكية “حميد نرجس “على رأس اللائحة .

فيما الفريق الثاني الذي يظهر أكثر تشددا يطالب بهجرة جماعية جوابا على الاهانة و الاقصاء المقصود لحزب آخر و حميد نرجس بمعيتهم وكيلا للائحة.

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