سرقة محل مجوهرات

بعد أيام قليلة من السطو على وكالة بنكية.. سرقة محل للمجوهرات بطنجة

2021-04-21 / 2:01 مساءً
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اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

بعد أيام قليلة على عملية السطو التي تعرضت لها وكالة بنكية بمدينة طنجة، استيقظت ساكنة حي المصلى صباح اليوم الأربعاء على وقع خبر سرقة محل للمجوهرات والمصوغات الذهبية، من طرف أشخاص مجهولين اختفوا ومعهم مسروقات تقدر بملايين الدراهم.

مصادرنا أفادت أن اللصوص استغلوا خلاء الشارع في الفترة الصباحية تزامنا مع شهر رمضان حيث عمدوا الى حفر حائط بناية مجاورة للمحل المسروق والتسلل من خلالها الى الداخل.

ذات المصادر أردفت أن عناصر الشرطة العلمية والتقنية قد حلت بعين المكان وعملت على رفعت البصمات في انتظار تحديد هوية اللصوص وتوقيفهم.

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