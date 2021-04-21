وكالة روسية: مقاطعة التمور الجزائرية طريقة “لإنصاف” فلاحي فجيج
كتبت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، أن التمور الجزائرية تشكل منذ فترة سبقت حلول شهر رمضان بقليل وحتى الآن، موضوع حملة مقاطعة غير مسبوقة على شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب، كطريقة “لإنصاف” فلاحي واحة فجيج.
وأبرزت الوكالة في مقال تحت عنوان: “حملة مقاطعة للتمور الجزائرية في المغرب مع بداية شهر رمضان…”، من توقيع منال الزينبي، أن حركة المقاطعة التي بدأت بتدوين بسيط مجهول المصدر على موقع تويتر، بتاريخ 30 مارس الماضي، تتضخم حاليا مع بداية شهر رمضان، وهو الشهر الذي يكثر فيه استهلاك التمور.
وبعد أن أشار المقال إلى التعبئة على شبكات التواصل الاجتماعي، أبرز أنه “في كل يوم، ينشر مستخدمو الإنترنت المغاربة المئات من المنشورات التي تستخدم هاشتاغ (مقاطعة_التمور_الجزائرية)، على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وحتى على يوتيوب، إلى درجة أن متابعة هذه المنشورات أصبحت في المقدمة على المنصات الافتراضية بالبلاد.
ويتمثل الهدف الذي أعلنه هؤلاء المتصفحون للانترنيت، بحسب كاتبة المقال، في “تشجيع استهلاك التمور المحلية بدلا من تلك المستوردة من الجزائر، وبالتالي “إنصاف” فلاحي واحة فجيج”، الذين كانوا ضحايا الطرد من قبل الجيش الجزائري في بداية مارس الماضي.
وتُعزز المقال شهادة لأحد مساندي حملة المقاطعة، يدعو فيها كل مغربي إلى التضامن مع إخوانه “المتضررين” في فجيج من خلال مقاطعة التمور الجزائرية، في كل مدينة وقرية، بجميع أنحاء المملكة.
وتظهر العديد من الصور ومقاطع الفيديو الأخرى العديد من البقالين الذين لم يعودوا يرغبون في عرض تلك التمور على رفوف محلاتهم، في حين حرص آخرون على إظهار الاحترام لهذه الحملة، على موقع تويتر.
وفي هذا الصدد، نقلت الوكالة الروسية عن المحلل السياسي المغربي مصطفى الطوسة قوله إن هذه المقاطعة هي “نتاج التوترات السياسية التي تصاعدت منذ أن نجح المغرب في انتزاع الاعتراف الأمريكي بسيادته على الصحراء”.
وعلى إثر هذا المنعطف، يضيف السيد الطوسة، “فتح النظام الجزائري عمدا الأبواب الإعلامية والسياسية للتعبير عن الكراهية تجاه جاره الغربي (…) وحدث تصعيد واضح بعد القرار الجزائري بانتزاع ملكية حقول للنخيل من فلاحين مغاربة بمنطقة “العرجة”.
وأشار إلى أنه إدراكا منهم لقوة شبكات التواصل الاجتماعي من أجل تحويل الاستياءات الفردية إلى حركة جماعية افتراضية، فكر بعض مستخدمي الإنترنت بالمغرب في حملة مقاطعة لشن “هجوم مضاد”.
6 تعليقات
شرُ البرية ما يضحك. والله العظيم. وهل هذه المقاطعة هي التي ستنصف أهل فقيق. الإنصاف الحقيقي هو أن تقوم الحكومة المغربية. بتعويضهم لأنها كانت تعلم علم اليقين بأنهم كانوا يزرعون أراضي. قد اعترفت هي من قبل اي حكومة المخزن ووقعت على الورق أمام الكامرات واعترفت بأنها أراضي جزائرية !! فلماذا تختبئ اليوم وراء. أصبعها. ومن جهة أخرى ماذا ستخسر الجزائر من مقاطعة التمور. لا شئ. وًانا متأكد بأن هناك عديد العائلات المغربية التي تستهلك النمو. الجزائرية. في الخفاء. وكأنها. مخدرات او الحشيش. عذراً الحشيش اصبح مسموح بقوة القانون المغربية. وكأنها تمور جزائرية. وماذا عن البضائع الصهيونية. خبرونا. شر البرية ما يضحك !!!
ما الفرق بين ” نزع ” و ” استعاد ” !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
” وحدث تصعيد واضح بعد القرار الجزائري بانتزاع ملكية حقول للنخيل من فلاحين مغاربة بمنطقة “العرجة”. انتهى الاقتباس
السيد الطوسة من حيث لا يدري هو يهين بلده ويُعظم شأن الجزائر بإجهاد نفسه لاستعمال مفردات يريد بها الطعن في قرارات ومواقف الجزائر.
فالجزائر عندما تنتزع أراضي لمزارعين مغاربة والمغرب لا يحرك ساكنا ولا ينطق ببنت شفة يدل على أن المغرب غير قادر على ظلم الجزائر وما عليه سوى السكوت لتجنب شرها.
أما بخصوص قرار المقاطعة فهو قرار حضاري عبر المغاربة من خلاله عن غضبهم وكرههم للنظام الجزائري وليس تضامنا مع مزارعين العرجة.
ومادمنا في الشهر الفضيل، كان عن المقاطعين للتعبير حقيقة عن تضامهم مع سكان العرجة الدعوة لحملة تجمع فيه الأموال لتعويضهم عن خسائرهم.
الحمد لله، لدينا مايكفينا من التمور المغربية لكل الطبقات الاجتماعية من تمر رخيص إلى تمر فاخر من صنف المجهول.زيادة على التمور المستوردة من دول الخليج العربي ومن مصر الشقيقة.
لاتوجد اي نقص في العرض والطلب. كل الخيرات متوفرة ولله الحمد والمنة.
شكرا لك باالله على نعمك وافضالك…
ni pan ni agua.nada de nada.cerrar frontera y tirar las llaves.son unos desgraciados. (klalin kheir (.
إذا قاطع المغاربة الثمور الجزائرية كمساندة لفلاحي فكيك فلماذا قاطعته الدول الأوربية ؟فهل توجد فكيك ثانية بين دولها؟ لماذا لم تكن الصراحة سيدة المقال لنقول بأن الثمور الجزائرية مريضة وسامة؟
قاطع المغاربة الثمور الجزائرية كمساندة لفلاحي فكيك فلماذا قاطعته الدول الأوربية ؟فهل توجد فكيك ثانية بين دولها ؟ أليس السبب هو كونها مريضة وسامة؟!!!