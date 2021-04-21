البيضاء.. توقيف عشريني ظهر في فيديو يسوق سيارة بطريقة استعراضية

2021-04-21 / 12:48 مساءً
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هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الاثنين 19 أبريل الجاري، يظهر قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة بطريقة استعراضية وخطيرة بإحدى المدارات بمنطقة الرحمة بمدينة الدار البيضاء

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة، وتتعلق بخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية وسياقة مركبة بطريقة استعراضية وخطيرة تهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه البالغ من العمر 26 سنة وتوقيفه، علاوة على حجز السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد انتهاء مرحلة البحث التمهيدي الذي أخضع له.

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