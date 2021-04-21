صورة تعبيرية

بريطانيا.. إخلاء محطة قطارات “جسر لندن” بسبب جسم مشبوه

2021-04-21 / 12:37 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قامت أجهزة الطوارئ البريطانية بإجلاء الركاب من محطة قطارات “جسر لندن” على خلفية اكتشاف جسم مشبوه في أحد القطارات.

وأعلنت شركة قطارات الجنوب البريطانية على حسابها في “تويتر” اليوم الأربعاء أن إخلاء المحطة جاء كإجراء احترازي، مضيفة أن الأجهزة الطارئة “تتعامل مع حادث” هناك.

من جانبها، أكدت شرطة النقل البريطانية عبر “تويتر” أن إغلاق محطة “جسر لندن” جاء بعد منتصف نهار اليوم على خلفية ورود بلاغات عن اكتشاف جسم مشبوه على متن أحد القطارات، مشيرة إلى أن الضباط الخبراء يتعاملون مع هذا الجسم من أجل التأكد مما إذا كان يشكل أي خطر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ميلان وأتليتيكو مدريد وإنتر ميلان ينسحبون من دوري السوبر

ميلان وأتليتيكو مدريد وإنتر ميلان ينسحبون من دوري السوبر

2021-04-21 / 1:08 مساءً
Photo of رسميا.. الأسد يتقدم بطلب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

رسميا.. الأسد يتقدم بطلب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

2021-04-21 / 12:11 مساءً
Photo of أردوغان: نضالنا ضد الإرهاب في الميدان وضد المستعمرين على الساحة الدولية

أردوغان: نضالنا ضد الإرهاب في الميدان وضد المستعمرين على…

2021-04-21 / 10:59 صباحًا
Photo of مقتل شخص بنيران شرطي في ولاية أوهايو

مقتل شخص بنيران شرطي في ولاية أوهايو

2021-04-20 / 11:29 مساءً
Photo of الجزائر.. الطلبة يخرجون للشوارع لتجديد مساندتهم لمطالب الحراك

الجزائر.. الطلبة يخرجون للشوارع لتجديد مساندتهم لمطالب الحراك

2021-04-20 / 5:37 مساءً
Photo of بعد وفاة إدريس ديبي .. مجلس عسكري بقيادة نجله سيدير البلاد

بعد وفاة إدريس ديبي .. مجلس عسكري بقيادة نجله…

2021-04-20 / 12:34 مساءً
Photo of بعد حوادث القطارات.. إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية في مصر

بعد حوادث القطارات.. إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية في…

2021-04-20 / 11:59 صباحًا
Photo of الجيش التشادي: مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابة على جبهة القتال

الجيش التشادي: مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابة على…

2021-04-20 / 11:06 صباحًا
Photo of الحكومة الفرنسية: إطلاق تطبيق لتعقب المرضى المصابين بكورونا

الحكومة الفرنسية: إطلاق تطبيق لتعقب المرضى المصابين بكورونا

2021-04-20 / 7:30 صباحًا
Photo of نيوزيلندا تقرر التخلص من التبغ بحلول عام 2025

نيوزيلندا تقرر التخلص من التبغ بحلول عام 2025

2021-04-19 / 10:58 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق