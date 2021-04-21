رسميا.. الأسد يتقدم بطلب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة
هبة بريس - وكالات
تقدم الرئيس السوري بشار الأسد رسميا إلى انتخابات الرئاسة المزمع عقدها في البلاد يوم 26 من الشهر القادم
وأعلن رئيس مجلس الشعب (البرلمان) حموده صباغ أن المجلس تبلغ “من المحكمة الدستورية العليا بتقديم بشار حافظ الأسد طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية” وأضاف أن الطلب هو سادس طلب ترشيح في الانتخابات الرئاسية.
وتسلم الأسد السلطة في تموز من عام 2000 بعد رحيل والده الرئيس حافظ الأسد، وذلك في “استفتاء” كان فيه المرشح الوحيد.
كذلك كان مرشحا وحيدا للمنصب عام 2007، وفي المرتين فاز بأكثر من 97 في المئة من الأصوات.
ووسط أزمة وحرب دامية في البلاد، ترشح الأسد للمرة الثالثة عام 2014، وكانت الانتخابات التعددية الأولى التي شهدتها سوريا منذ عقود.
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2 تعليقات
سبحان الله .بشار يقتل شعبه ويتقدم للانتخاب هههههه هذا مشي طبيعي ههههه والله شيء غريب في بعض حكام العرب .شيء مخزي .
لماذا لايعلنون أنفسهم ملوك .لتفادي الحرج